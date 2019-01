Le pagelle del Torino - Ansaldi il migliore con Rincon. Male in difesa

© foto di www.imagephotoagency.it

Roma-Torino 3-2: 15' Zaniolo, 34' Kolarov, 51' Rincon, 67' Ansaldi, 73' El Shaarawy

Sirigu 5,5 - Subisce tre gol effettuando però anche due buone parate. Non è certo il colpevole numero uno dei granata, ma per la sufficienza non basta.

Djidji 6 - Il migliore dei suoi in difesa, soprattutto per un paio di chiusure determinanti.

Nkoulou 5 - Meno preciso del solito, in più di un'occasione arriva in ritardo sugli attaccanti romanisti.

Lyanco 5,5 - Meglio con la palla tra i piedi che in fase difensiva e questo è evidentemente un problema. Ha bisogno di ritrovare la continuità perduta. (Dall'83' Berenguer 6 - Entra bene in campo creando un po' di scompiglio nella retroguardia romanista. Avrebbe meritato qualche minuto di più, soprattutto visto il rendimento di Parigini).

De Silvestri 5,5 - Ci mette i muscoli come al solito, ma dalla sua parte El Shaarawy è uno dei più incisivi del Torino. Prestazione in chiaro scuro e soprattutto con qualche difficoltà nella propria metà campo.

Rincon 6,5 - Messo a uomo su Zaniolo nel primo tempo e infatti non si vede mai. Nella ripresa, alla prima sortita segna il gol del 2-1 da fuori area. Non si arrende mai anche se soffre un po' la freschezza di Zaniolo.

Ansaldi 7 - Nonostante l'inconsueto ruolo di interno destro è uno dei pochi a dare qualità alla manovra del Toro. Il gol corona una prestazione sopra le righe.

Aina 6,5 - E' una spina nel fianco della difesa romanista. Con la sua velocità è uno dei pochi a essere sempre pericoloso. Manca un po' di precisione ma è uno degli acquisti più azzeccati della stagione.

Iago Falque 5,5 - L'unico pericoloso nel corso del primo tempo. Colpisce un palo al 47' dove avrebbe potuto fare qualcosa di più. Esce perché Mazzarri non è soddisfatto della sua posizione in campo. (Dal 55' Zaza 5 - Inizia bene conquistando una punizione pericolosa dal limite, poi sparisce).

Belotti 5 - Corre, corre e corre. In avanti però si fa vedere troppo raramente. L'unica occasione che ha la spreca calciando malamente un assist al bacio di Ola Aina.

Parigini 5 - Assente per tutto il corso del primo tempo si vede poco anche nella ripresa. Doveva dare qualità in una mediana in difficoltà ma si preoccupa più della fase difensiva, che tra l'altro non è la sua caratteristica migliore. (Dal 75' Edera 5,5 - Si vede pochissimo anche perché gli schemi tutti gli schemi sono saltati e non riesce a entrare nel vivo delle azioni).