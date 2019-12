Le pagelle del Torino - Ansaldi illude, troppi pasticci in difesa

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sirigu 6 - Si supera in un paio di occasioni, non può nulla sui gol subiti.

Izzo 6 - Partita in totale controllo, pochissime responsabilità sui tre gol dell'Hellas. L'unico a salvarsi nella difesa granata.

Nkoulou 5 - Nel primo tempo non commette nemmeno una sbavatura. L'ingresso di Stepinski, però, lo manda in crisi: il polacco vince tutti i duelli.

Bremer 5 - Un paio di ingenuità che costano care, un gomito lasciato un po' troppo largo che viene punito e da il là alla rimonta.

Aina 5 - Prestazione sufficiente, macchiata però dalla dormita che costa il 3-3: si perde totalmente Stepinski.

Baselli 5,5 - Più che un centrocampista difensivo è una mezzala di grande dinamismo. Quando deve contrastare la pressione degli avversari, infatti, non riesce a essere efficace. (Dall'86' Meité s.v. ).

Rincon 6 - Bello il duello con Amrabat, di fisico e nervi. Tiene botta ma non può nulla contro gli assalti finali dei padroni di casa.

Ansaldi 7,5 - Un gol e un assist contro la Fiorentina, doppietta a Verona. Momento magico per l'esterno argentino, anche se alla fine i granata vanificano tutto.

Verdi 6,5 - Sfiora il gol su punizione, sforna assist ed è finalmente incisivo. Mazzarri gli dà ancora fiducia e lui lo ripaga con una buona prova. (Dal 78' Lukic s.v.).

Berenguer 7 - Sgusciante, a tratti imprendibile. La sua serpentina dopo pochi minuti mette i brividi al Verona, nella ripresa trova la meritata gioia personale al termine di una caparbia azione. (Dal 73' Belotti 5,5 - Entra nel momento peggiore, col Verona in costante pressione. Non riesce a far salire la squadra).

Zaza 7 - Grande partita, di sacrificio e sostanza ma anche di qualtà. All'attaccante lucano manca solo il gol, ma il lavoro per la squadra è straordinario.