Le pagelle del Torino - Ansaldi scatenato, Belotti bomber di razza

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sirigu 6 - La prima parata arriva al minuto 54: nessun problema sulla conclusione da fuori area di Gabbiadini. Nel finale di gara non riesce ad arrivare sulla botta dal limite di Gabbiadini.

Izzo 6,5 - Prestazione praticamente perfetta per il centrale granata. Sempre in anticipo, domina il gioco aereo.

N'Koulou 6,5 - Guida la difesa in maniera perfetta, annulla completamente un certo Quagliarella. Non contento, sfiora anche il gol quando sale sulle palle inattive.

Moretti 6 - Non corre particolari rischi. Mette tutta la sua esperienza al servizio della squadra. (Dall'82' Djidji S.V)

De Silvestri 6,5 - Gli esterni del centrocampo del Toro sono l'arma in più dei granata. Suo l'assist perfetto per il colpo di testa di Belotti in occasione del primo gol granata. (Dal 68' Parigini 6 - Prova a mettere in difficoltà la Samp con la sua velocità.)

Meïté 6 - Forse la nota meno lieta della serata granata. Si limita al compitino in mezzo al campo, senza correre troppi rischi.

Rincón 6,5 - Dopo neanche due minuti di gioco ruba un bel pallone a centrocampo e si invola verso la porta. Il suo tiro dal limite finisce fuori di poco. Domina a centrocampo, recupera un'infinità di palloni. Il Generale della mediana granata.

Baselli 6,5 - Detta bene i tempi di gioco ed è sempre pericoloso con i suoi inserimenti.

Ansaldi 7 - Fra i migliori in campo. Domina sulla fascia, supera sempre e comunque Bereszynski. Dialoga benissimo con Belotti in occasione del raddoppio granata.

Berenguer 6,5 - Con la sua velocità mette in difficoltà la retroguardia della Samp, soprattutto nella ripresa quando aumentano gli spazi per lo spagnolo. (Dall'88' Lukic S.V)

Belotti 7,5 - Sblocca la gara dopo mezz'ora di dominio granata. Colpo di testa perfetto su assist di De Silvestri, nulla da fare per Audero. A pochi minuti dalla fine del primo tempo trova il raddoppio al termine di una bellissima cavalcata iniziata quasi a centrocampo. Sfiora la tripletta nella ripresa, la Samp è la sua vittima preferita.