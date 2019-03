Le pagelle del Torino - Belotti è tornato super, Falque cambia il match

Fonte: tor

© foto di Federico Gaetano

Sirigu 6,5 - Due belle parate nel primo tempo, poi subisce la rete che interrompe l'imbattibilità poco prima dei 600 minuti. Nella ripresa non deve impegnarsi.

Izzo 5,5 - L'errore dopo pochi minuti è da matita rossa e macchia la prestazione. In generale è meno sicuro del solito, soprattutto nel primo tempo.

N'Koulou 6 - Diverse chiusure determinanti, come sempre è un muro invalicabile per gli attaccanti avversari. Salta a vuoto sul corner che sblocca la sfida.

Moretti 6 - La sua esperienza è sempre utile nei momenti di difficoltà. Mazzarri sa di poter contare sempre su un elemento affidabile-

De Silvestri 6 - Qualche spunto in fase offensiva, controlla bene le sortite di Molinaro e non soffre praticamente mai. (Dal 69' Ola Aina 6,5 - Entra bene in partita e offre l'assist a Belotti per il gol decisivo).

Baselli 5,5 - Nessuna giocata degna di nota per il centrocampista italiano, che soffre con i compagni nel primo tempo e cresce nella ripresa.

Rincon 6 - Sfiora la rete con un bel tiro a giro, lotta a centrocampo in una partita molto ruvida. Fondamentale per gli equilibri della formazione granata.

Meité 5,5 - Il suo rendimento, nelle ultime settimane, è decisamente calato. Primo tempo anonimo, Mazzarri lo sostituisce a inizio ripresa e azzecca la mossa. (Dal 54' Iago Falque 7 - Il suo ingresso cambia letteralmente il match. Sua la punizione su cui Belotti svetta e trova il gol del pareggio, poi colpisce un clamoroso palo interno nel finale su calcio piazzato).

Ansaldi 6 - Meno brillante del solito, tuttavia nel finale fa partire l'azione che porta alla rete decisiva del Gallo.

Zaza 6 - Lotta e prova a rendersi utile alla squadra. Il suo lavoro è fondamentale per sfiancare i difensori avversari, nella ripresa Sportiello gli nega il gol. (Dall'86' Berenguer s.v.).

Belotti 7,5 - Nel primo tempo lotta ma non riesce a rendersi pericoloso. Nella ripresa si scatena: due reti da vero centravanti, poi si divora il terzo in pieno recupero. Momento di forma straordinario, il Gallo è finalmente tornato.