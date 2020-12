Le pagelle del Torino - Belotti indemoniato, che gioia per Izzo. Giampaolo, mission complete

vedi letture

Risultato: Napoli – Torino 1-1

56' Izzo (T); 92' Insigne (N)

Sirigu 6 - Solo parate dal basso coefficiente di difficoltà stasera, ma anche su quelle devi dimostrarti presente. Ripresosi il posto tra i pali, il rientro è ottimo. Nel finale non può niente sulla perla di Insigne.

Izzo 7 - Prova a giocare sempre d'anticipo, a volte finisce per commettere fallo ma è concreto e l'avversario non passa mai. Nel secondo tempo trova poi la coordinazione perfetta sugli sviluppi di un calcio d'angolo e un angolo lontanissimo per Meret: sua la rete dell'1-0, bello poi l'abbraccio con Giampaolo a sancire (forse) la fine di una prima parte di stagione molto complicata per lui. Una notte da incorniciare per un napoletano ed ex come lui.

Bremer 6,5 - Pochi, pochissimi errori. Sui palloni alti spesso è lui a metterci la testa e sovrastare Petagna, contenuto facilmente anche nei duelli a terra.

Buongiorno 6 - Parte sul centrosinistra e contiene bene gli attaccanti rivali. Non disdegna anche qualche sgroppata in avanti.

Singo 6,5 - E' l'unico sfogo offensivo del Torino, Belotti a parte. Ha il compito di allungare la squadra, oltre che quello di tenere Insigne, e lo porta a compimento bene.

Lukic 6 - Gioca più basso rispetto alle ultime partite e pare trovarsi meglio nella doppia fase. Pulisce diversi palloni e chiude bene gli spazi. Dall'89' Meité s.v.

Rincon 6,5 - Fa a sportellate con chiunque, che siano i muscoli di Bakayoko o il più elegante Zielinski. Asfissia gli avversari e a tratti domina il centrocampo.

Linetty 5,5 - E' sempre stato bravo negli inserimenti, invece stasera sbaglia più di una volta il suo cavallo di battaglia. La scelta nella trequarti avversaria non è sempre delle migliori. Dal 94' Segre s.v.

Rodriguez 6,5 - Non si lascia mai scappare Politano, ma è molto intelligente anche quando provano a sorprenderlo al centro, leggendo in anticipo le situazioni. Ottima prova da quinto basso. Dall'88' Vojvoda s.v.

Verdi 6 - Gioca bene sulla trequarti, prova ad innescare Belotti, ma a volte è impreciso. Sufficiente.

Belotti 7 - Un secondo prima è nella sua area di rigore a partecipare allo scudo umano dinanzi a Sirigu, quello dopo è al limite di quell'avversaria a calciare in porta. E' l'anima del Toro, il capitano e la sensazione è che per questa maglia di metterebbe anche i guantoni e andrebbe a fare il portiere. All'indemoniato Gallo manca solo il gol. Dall'89' Zaza s.v.

Marco Giampaolo 6,5 - Un 5-3-2 bello e buono. I due esterni prendono Insigne e Politano, i tre centrali ingabbiano Petagna e il Napoli così ha sfogo solo con i terzini. Toglie tutti gli spazi in mezzo e chiede per tutta la partita di restare stretti. L'obiettivo di un iper-difensivo Giampaolo era uscire senza le ossa rotte dal 'Maradona', quasi ne viene fuori con tre punti ma si ritrova una squadra rinfrancata nel morale: mission complete.