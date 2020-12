Le pagelle del Torino - Belotti l'anima, Singo è ingenuo. Gli episodi puniscono Giampaolo

vedi letture

Roma-Torino 3-1

Marcatori: 27' Mkhitaryan, 43' Veretout, 68' Pellegrini, 73' Belotti

Milinkovic-Savic 6 - Dopo un brivido iniziale riesce a catapultarsi mentalmente nel match e fa il suo: un paio di interventi solidi nel primo tempo. La sventola di Mkhitaryan non si para, non gli basta indovinare l'angolo sul penalty di Veretout. Nulla da fare nemmeno sul timbro di Pellegrini.

Bremer 4,5 - Il retropassaggio killer di Belotti è un invito a nozze per Dzeko, che pur non rapidissimo fa valere la sua scaltrezza incrociando la sua corsa con quella del brasiliano appena dentro l'area del Torino. Lui fa di tutto per evitare l'inevitabile, non riuscendoci.

Lyanco 6 - Contraerea efficace nel primo tempo, nel quale riesce ad arrabattarsi come può. Anche se Mkhitaryan inchioda Milinkovic su una sua respinta rivedibile. Ripresa di lotta.

Buongiorno 5,5 - Va un po' in sofferenza quando la Roma accelera su quel lato, ma tutto sommato regge con compostezza, senza perdere la bussola. E non era semplice, considerando l'esperienza limitata di cui dispone. Sul terzo gol della Roma non regge il passo di Pedro. (Dal 77' Bonazzoli s.v.).

Singo 5 - Sacrosanta la prima ammonizione, decisamente meno la seconda. Paga probabilmente un eccesso di fiscalità di Abisso, ma in quel frangente un pizzico di malizia in più non sarebbe guastato.

Meité 5 - È la diga designata da Giampaolo che si sgretola sotto l'urto dell'onda giallorossa. Mette fisicità, e poco altro. Resta in panchina dopo l'intervallo: lo rileva Rincon. (Dal 46' Rincon 5,5 - Il secondo tempo è più equilibrato, ma lo si vede ben poco).

Gojak 6 - Sacrificato da Giampaolo sull'altare dell'equilibrio tattico dopo il rosso a Singo. È vittima degli eventi: esce sconsolato, ma stasera non gli si possono imputare chissà quali responsabilità. (Dal 23' Ansaldi 5,5 - Serata sfortunatissima: si fa male un quarto d'ora dopo l'ingresso. Dal 45' Edera 6,5 - Personalità da vendere: una traversa, lampi sparsi qua e là. Una manna per questo Toro, anche se non basta ad evitare il k.o.).

Linetty 6 - In più occasioni nel primo tempo dà l'impressione di essere il più vispo del terzetto in mediana. Cerca il dialogo con Belotti, guadagna qualche fallo: pragmatico nella difficoltà.

Vojvoda 5 - Spento, fuori radar. I compagni lo coinvolgono poco, per varie ragioni, e lui non fa molto per torchiare Bruno Peres prima e Spinazzola poi. Giampaolo lo dirotta a destra dopo l'ingresso di Ansaldi, ma la sinfonia non cambia.

Lukic 5 - Giampaolo abbottona i suoi per l'occasione, e lui ha il compito (per nulla semplice) di raccordare Belotti e il resto della squadra. Ci prova nel quarto d'ora iniziale, poi è inghiottito dalla verve giallorossa a superiorità numerica acquisita. (Dal 46' Segre 5,5 - Non si accende, ma quando Giampaolo lo getta nella mischia la situazione è già sostanzialmente compromessa).

Belotti 6,5 - È l'anima di questo Torino. L'ultimo baluardo cui aggrapparsi. Stasera però sbaglia anche lui: il fallo da rigore di Bremer scaturisce da un suo tocco a rimorchio completamente sbilenco. Nel finale rende meno pesante il passivo con un gol che si costruisce tutto da solo.

Marco Giampaolo 5,5 - Gli episodi si accaniscono sulla sua squadra, che rinuncia ad ogni ambizione di strappare punti alla Roma in appena un tempo. Nota di merito per la reazione d'orgoglio, nella quale c'è anche un po' del suo: da lì occorre ripartire.