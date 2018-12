Le pagelle del Torino - Belotti si riscatta, Zaza delude ancora

Torino-Genoa 2-1

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sirigu 6 - Poche responsabilità sul gol di Kouamé, praticamente mai impegnato per tutto il resto del match.

Izzo 6 - Partita da ex senza grosse sbavature. Sempre concentrato e attento.

Nkoulou 6 - L'espulsione di Romulo e la conseguente sostituzione di Piatek rendono più tranquillo il suo pomeriggio. Guida la difesa senza troppi problemi.

Djidji 6,5 - Crescita costante, altra ottima prestazione. Dalle sue parti il Genoa non riesce a sfondare.

De Silvestri 6 - Controlla bene il velocissimo Lazovic ed è sempre presente in fase di spinta. Un paio di cross interessanti. (Dal 59' Ola Aina 6,5 - Un paio di ottime accelerazioni, grazie a lui il Torino costruisce diverse occasioni per chiudere l'incontro).

Rincon 6 - Solito grande lavoro in fase di interdizione, gioca con la consueta grinta e personalità.

Meité 6 - Solita buona prestazione, senza però troppi sussulti offensivi. A centrocampo, soprattutto dopo il rosso comminato a Romulo, fa sentire la sua presenza. (Dal 74' Baselli 6 - Un paio di ottime occasioni per segnare il 3-1, entra subito in partita).

Ansaldi 6,5 - Tanta voglia e determinazione, la stessa che mette in occasione della rete del pareggio. Nella ripresa si sgancia spesso in fase offensiva.

Iago Falque 6,5 - Si accende a tratti, ma quando lo fa mette in grande difficoltà la difesa ospite. Come in occasione del rigore procurato nel recupero del primo tempo. (Dall'85' Parigini s.v.).

Zaza 5 - Forse l'unica nota negativa nel pomeriggio positivo dei granata. Nervoso, falloso e poco lucido, sbaglia davvero tanto. Centesima in A non proprio da ricordare.

Belotti 6,5 - Colpevole in occasione del gol di Kouamé, l'attaccante azzurro si riscatta con il rigore che porta il Torino in vantaggio e con un secondo tempo da trascinatore.