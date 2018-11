Le pagelle del Torino - Belotti super, Meite giganteggia

© foto di www.imagephotoagency.it

Sirigu 6,5 - Para il rigore ma non può nulla sul tap-in di Quagliarella. Poco lavoro precedentemente.

Izzo 7 - Un paio di volte ci mette una pezza, poi segna il quarto gol.

Nkoulou 6,5 - Il solito muro difensivo, veloce e granitico. Un paio di sbavature in disimpegno.

Djidji 6 - Non ha troppo da fare, ma non sbaglia nulla.

De Silvestri 7 - Sfonda ripetutamente sulla sinistra, mette un cross meraviglioso per Belotti, che fa gol. Poi replica per Aina, che innesca il gol di Falque.

Baselli 6,5 - Ha grosse qualità tecniche e si vedono.

Rincon 6,5 - Partita da vero e proprio generale, aiutato dai suoi pretoriani (dall'84' Soriano s.v.).

Meite 7 -Giganteggia in mezzo al centrocampo. Poi si prende un giallo che lo farà saltare la gara con il Parma.

Aina 6,5 - Pasticcione nel momento della conclusione, ha molta gamba.

Iago Falque 7 - Folleggia in mezzo alla retroguardia della Sampdoria, freddo nell'esecuzione del 3-0. Dal 68' Berenguer s.v.

Belotti 7,5 - Il primo gol è davvero complicato perché coordinarsi arretrando e mandando in buca d'angolo non è semplice. Si guadagna il rigore da centravanti vero (Dal 82' Zaza s.v.).