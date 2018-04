Le pagelle del Torino - Belotti torna a ruggire, fattore Iago Falque

Risultato finale: Torino-Crotone 4-1

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sirigu 6 - Non può far nulla sulla rete realizzata nel finale da Faraoni, non viene praticamente mai chiamato in causa dagli avanti del Crotone.

Bonifazi 6 - Ordinaria amministrazione per l'ex centrale della Spal, gara allenante per lui che non ha giocato moltissimo in questa stagione.

Burdisso 5,5 - Fa valere l'esperienza nel duello con il nigeriano Simy, nel finale manca l'impatto con la sfera in piena area di rigore e regala la rete a Faraoni.

Moretti 6 - Stesso discorso per il compagno Bonifazi, l'unica differenza è che viene chiamato spesso in causa dai compagni per imbastire la prima costruzione. (Dal 82' Buongiorno sv).

De Silvestri 6 - Non eccelle in fase di proposizione, svolge il compitino senza strafare. Ingaggia un buon duello sulla sua corsia con Pavlovic. (Dal 58' Barreca 6 - Entra bene in partita spingendosi spesso sul versante sinistro).

Rincon 6 - Solito lottatore in mezzo al campo, marca stretto i centrocampisti del Crotone senza concedere alcuno spazio giocabile ai timidi colleghi calabresi. Peccato per il giallo che gli farà saltare la prossima gara contro l'Inter.

Baselli 6,5 - Si lascia andare a qualche buona giocata, dal un suo tracciante nasce la rete del momentaneo 2-0 firmata dal compagno Iago Falque. (Dal 73' Obi 6 - Solito apporto di dinamicità in mezzo al campo nella fase finale della gara).

Ansaldi 6,5 - Ottimo apporto sulla corsia mancina, si spinge spesso per far partire qualche interessante traversone. Una buona conferma per Mazzarri dopo la rete firmata contro il Cagliari.

Ljajic 6,5 - Non timbra il cartellino come successo a Cagliari ma conferma gli ottimi passi in avanti nel nuovo schema tattico di Mazzarri, sempre pericoloso sulla trequarti.

Iago Falque 7 - Dimostra come sempre di essere il vero uomo in più di questo Torino, colpisce con il suo mancino e sforna l'assist perfetto per la terza rete di Belotti.

Belotti 8 - Finalmente il Gallo torna protagonista, torna a realizzare una tripletta che mancava dalla scorsa stagione. Torna rapace d'area di rigore, non sbaglia e colpisce per ben tre volte.