Le pagelle del Torino - Belotti vero leader e decisivo. De Silvestri ispirato

TORINO-SASSUOLO 3-2 - 27' Bourabia, 56' e 82' Belotti, 71' Lirola, 81' Zaza

Sirigu 6 - Può poco sui gol subiti.

Izzo 6.5 - Centrale difensivo, terzino sinistro e attaccante aggiunto quando c'è di mezzo il gioco aereo. Può sbloccare la partita, Consigli gli dice di no.

Nkoulou 6 - I gol sono due gesti estemporanei dove può poco. Gioca con sicurezza, soffre poco.

Moretti 5.5 - Boga gli fa fare brutta figura in occasione dell'1-2.

De Silvestri 7 - Due assist per Belotti. Perfetto il suo tempismo negli inserimenti e precisi i palloni distribuiti.

Meite 6.5 - Alla sostanza in mezzo al campo si aggiunge la visione di gioco da regista. Splendido il pallone dato a Zaza in occasione del 2-2.

Lukic 6 - Sacrificato in nome della rimonta. Gioca un onesto primo tempo. (dal 49' Zaza 6.5 - Ha il merito di entrare e creare numerose occasioni da gol. Le spreca quasi tutte, anche in modo clamoroso. Tranne una, decisiva, che vale il 2-2 che apre alla rimonta).

Baselli 6.5 - Ha un piede ispirato, disegna lanci precisi in area di rigore e uno di questi vale il gol dell'1-1. (dall'89' Bremer sv).

Ansaldi sv - Poco più di venti minuti per l'argentino che si fa male ed è costretto al cambio. (dal 23' Iago Falque 6 - Dà pepe all'attacco, impegnando Consigli e distribuendo palloni interessanti).

Berenguer 6 - È il meno pericoloso del reparto ma gioca una partita generosa.

Belotti 7.5 - Primo tempo disastroso, fallisce un calcio di rigore e perde un contrasto aereo che costa il gol dello 0-1. Si trasforma nella ripresa, sfiora subito un gol in rovesciata, poi ne segna 2 tra cui quello decisivo in rovesciata. In mezzo sponde e suggerimenti per i compagni di squadra. È nel pieno della maturità ed è a lui che il Toro si aggrappa per i sogni europei.