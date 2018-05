Le pagelle del Torino - Berenguer capovolge la gara, il Gallo c'è

Risultato finale: Torino-SPAL 2-1

© foto di Federico Gaetano

Sirigu 6 - Esente da colpe sul destro chirurgico di Grassi, che lambisce il legno e si deposita in fondo al sacco. Guardingo sul secondo tentativo dell'ex nerazzurro, si esalta su una zuccata ravvicinata di Cionek.

N'Koulou 6,5 - S'è ormai preso il reparto. Alza il muro nelle zone di competenza e non sbaglia un rammendo. Con attitudine da leader guida i compagni nelle coperture corali, compiendo più di un disimpegno che sbroglia situazioni intricate.

Burdisso 6 - Supera il test psicologico in primis: non era semplice scuotersi dopo il clamoroso scivolone del San Paolo. L'errore marchiano è già alle spalle: agisce guidato dalla solita esperienza. Rischia con un liscio allo scadere, che per sua fortuna non sortisce effetti.

Moretti 6 - Chiude diligentemente le linee e concede pochi pertugi alle tracce degli estensi. Non si sgretola sui guizzi biancazzurri: tiene a bada una percussione di Grassi con un intervento in scivolata temerario, ma efficace. Rimedia un giallo all'ottantatreesimo.

De Silvestri 7 - È in stato di grazia e stabilisce sin da subito le gerarchie nel confronto con Costa. La spinta è costante, totale, in termini di qualità e quantità. Dopo alcuni tentativi a salve decide la gara: destro felino sul tocco di Belotti, che vale il raddoppio.

Rincon 6 - Soliti intercetti in mezzo al campo, anche se in alcune circostanze è distratto e stende gli avversari con colpi illeciti. Dopo la mezz'ora una bella sventagliata per la corsa di De Silvestri. Calo graduale: alla lunga, perde sostanza.

Baselli 6 - Si assume l'onere di palleggiare e assolve i propri doveri con discreto ordine. Regia sapiente: non incanta, ma pulisce il gioco quando può. Prova a colpire con un guizzo dalla lunga distanza, intercettato in allungo da Gomis. (Dall'85' Edera s.v.).

Ansaldi 5,5 - Le doti atletiche non eccelse di Schiavon gli concedono qualche sgambata a sinistra. Dopo un buon break impegna Gomis con un radente. Mazzarri cerca più freschezza sul suo binario e gli preferisce Berenguer poco dopo l'ora di gioco. (Dal 61' Berenguer 7 - Ingresso decisivo, che infiamma la rimonta granata).

Ljajic 7 - L'approccio è di quelli incoraggianti, anche se pare perdersi nella seconda metà della prima frazione. Trascinato dalla rinnovata linfa del Toro nella ripresa: è regista avanzato e mette lo zampino in entrambi i sigilli della truppa di Mazzarri.

Iago Falqué 6,5 - Suo il primo squillo: sinistro dritto per dritto smanacciato da Gomis. Involuzione nella fase centrale, analogamente ai compagni di ventura. Poi si scuote e accarezza il gol con una splendida serpentina che s'infrange addosso a Gomis. (Dal 90' Acquah s.v.).

Belotti 7 - La prima frazione scivola via senza guizzi, e l'inerzia della sua prova lascia presagire l'ennesimo pomeriggio grigio. Si trasforma dopo l'intervallo: tramuta in gol l'invito di Berenguer, serve l'assist a De Silvestri, che mette la freccia sui biancazzurri.