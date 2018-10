Le pagelle del Torino - Berenguer decisivo, Parigini dà la scossa

Torino-Frosinone 3-2

Sirigu 6 - Primo tempo da spettatore, non trattiene il corner di Ciano con la parziale attenuante di una carica non ritenuta tale dal VAR.

Izzo 6 - Non esente da colpe sul gol di Ciano. Prova a farsi perdonare come nell'occasione del gol annullato. Riceve il giallo beffardo per essersi tolto la maglia.

N'Koulou 5.5 - Perde un pallone quasi letale nel finale che poteva costare il 3-3.

Moretti 6 - Di mestiere riesce a gestire i guizzi di Ciano e le accelerazioni di Campbell.

Berenguer 7 - Partita per lunghi tratti sottotono, riabilitata dalla prodezza che vale il 3-2 e dalla chisura su Perica che nega al Frosinone il possibile 3-3.

Baselli 6.5 - Rispolverato dopo la panchina di Verona, si fa trovare pronto col tap-in del 2-0 chiudendo la partita. Accenna un'esultanza polemica, dimostra di avere il fuoco dentro dopo essere stato recentemente accantonato. (dall'81' Lukic sv).

Rincon 6.5 - Rompe il ghiaccio con uno splendido tiro dalla distanza. Per il resto solita prova di sostanza.

Meité 6 - Tanta grinta, anche troppa come spesso gli accade, al punto da rischiare anche di lasciare i suoi in inferiorità numerica. (dall'88' Soriano sv).

Aina 5.5 - Fortuna vuole che un suo tiro sbagliato faccia scaturire l'azione del 2-0. Parte bene, cade alla distanza ed è fra i colpevoli del pari del Frosinone. (dal 67' Parigini 6.5 - Il suo ingresso dà la scossa al Torino. Dalla sua iniziativa nasce il 3-2).

Zaza 7- Splendido velo in occasione del gol di Rincon, impegna Sportiello in occasione del 2-0 di Baselli, fa a sportellate e duetta con Belotti. Prestazione maiuscola.

Belotti 6 - Parte forte, vuole spaccare il mondo, trova il palo dopo sette minuti, si sbatte soprattutto nel primo tempo.