Le pagelle del Torino - Berenguer imprendibile, Gallo freddo dal dischetto

Risultato finale: Torino-Milan 2-0

Sirigu 7 - Risponde presente nella prima frazione su Suso prima e Calhanoglu poi. A dir poco strepitoso su Bakayoko nella ripresa, non arriva sul colpo di testa dell'ex Chelsea ma in quella circostanza ci pensa la traversa a fermare gli avversari.

Izzo 7,5 - E' nel giro della Nazionale con pieno merito. Fa bene nella propria retroguardia giocando spesso d'anicipo, ma incide anche quando si spinge in zona gol. Se non segna, fa segnare. Accade anche stasera, conquistando il rigore poi trasformato da Belotti.

Nkoulou 7 - Nessuno è in grado di metterlo in difficoltà, vive una serata magica come spesso gli accade in questo periodo. Come tutto il Torino, per la gioia dello stadio.

Moretti 6,5 - Usa tutta la sua esperienza per tenera a bada il reparto offensivo rossonero, perde Suso nella prima frazione ma nel secondo tempo offre una prestazione maiuscola.

De Silvestri 6,5 - Corre tanto sulla destra, è presente in fase difensiva così come in quella offensiva. Spesso e volentieri riesce a superare Rodriguez, creando superiorità su quel lato. Nel finale spezza un'azione pericolosa dei rossoneri.

Lukic 6,5 - Buona la sua gara, ferma gli avversari che transitano nella sua zona - in particolare Bakayoko - riuscendo anche a proporsi quando necessario.

Rincon 7 - Si fa notare al centro del campo. Imperfetto quando costretto a impostare o concludere, ma non è quello il suo compito. In mediana si fa superare pochissime volte, come un leone tra le gazzelle. (Dall'87' Aina sv - Partecipa alla festa dopo qualche minuto trascorso in campo).

Ansaldi 7 - Insiste sulla sinistra fin dalle prime battute, una spina nel fianco dei rossoneri dal primo all'ultimo minuto. Molto bene quando si propone, qualche imprecisione quando deve chiudere.

Meite 6,5 - Chiamato inizialmente a dare un aiuto a Berenguer, si fa ben presto notare anche per il grosso contributo a centrocampo per bloccare il Milan.

Berenguer 7,5 - Una delle migliori partite da quando gioca in Italia. Assiste al meglio Belotti, trovando poi il gol del 2-0 che avvia la festa della torcida granata sugli spalti. Il migliore in campo insieme al compagno di reparto. (Dal 73' Parigini 6 - Trova delle praterie in cui affondare il colpo, quando il Milan è ormai alle corde. Sfortunato nel finale, perché lascia il campo per infortunio; dal 90' Bremer sv - Pochi secondi sul rettangolo di gioco per lui).

Belotti 7,5 - Tenta la rovesciata in area avversaria nella prima frazione, lo stile è buono ma l'impatto col pallone è da dimenticare. Da vero capitano aiuta anche in fase di ripiegamento, ha poi la freddezza di battere Donnarumma dal dischetto. Vive un ottimo momento dal punto di vista fisico e mentale.