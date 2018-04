Le pagelle del Torino - Bravo e sfortunato Ansaldi, delude Belotti

Risultato finale: Chievo-Torino 0-0

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sirigu 5,5 - Qualche uscita non perfetta come in occasione del tiro di Cacciatore termina alto, per il resto mai seriamente impegnato.

N'Koulou 6 - Senza infamia e senza lode la sua prestazione, una chiusura su Inglese ed un pomeriggio tranquillo rovinato da un problema fisico che lo costringe a lasciare il campo. (Dal 64' Bonifazi 6 - Si spinge in avanti nel finale di gara provocando l'espulsione di Bani).

Burdisso 5,5 - Rischia la frittata nella prima frazione quando si intende male con Sirigu e rischia l'autorete, si fa sovrastare da Bani nella prima occasione del Chievo nella ripresa.

Moretti 6 - Il primo ad impostare l'azione da dietro del Torino, in fase difensiva non sbaglia nulla e viene poco chiamato in causa dagli avanti del Chievo.

De Silvestri 5,5 - Non è il laterale che siamo abituati ad ammirare, trova poco spazio per affondare sulla destra e perde il duello con Jaroszynski. (Dal 68' Barreca 5,5 - Non sortisce gli effetti desiderati il suo ingresso in campo, si lancia poco sulla fascia mancina).

Baselli 6,5 - Bravo nel mettere da parte la tecnica per sacrificarsi in fase difensiva, recupera diversi palloni e sfiora la rete nella ripresa con un destro dal limite.

Rincon 6 - Solita prova di quantità per l'ex centrocampista della Juventus, nel primo tempo è più nel vivo della manovra con un Torino maggiormente propositivo.

Ansaldi 6,5 - Sicuramente uno dei migliori in campo della sfida, nella prima frazione è bravo a farsi spazio in area di rigore e trova soltanto il palo della porta di Sorrentino. Continua con la sua spinta costante sulla corsia esterna.

Ljajic 6,5 - Giocatore ritrovato per Walter Mazzarri, quando il Torino attacca è sempre nel vivo della manovra. Non è fortunato su qualche conclusione da fuori.

Iago Falque 5,5 - Ben contenuto dalla retroguardia avversaria, sbatte sempre su Bani e non riesce mai a rendersi pericoloso. (Dal 85' Edera sv).

Belotti 5 - Ha l'occasione per portare in vantaggio il Torino nel primo tempo ma spreca da ottima posizione, nella seconda frazione non riesce a riscattarsi.