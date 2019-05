Le pagelle del Torino - Bremer cade alla fine, Lukic peperino. Belotti corre

© foto di www.imagephotoagency.it

JUVENTUS-TORINO 1-1 (85' Cristiano Ronaldo; 17' Lukic)

Sirigu 6 - Come Szczesny, anche lui non ha grandissime responsabilità sul gol subito. Come Szczesny, anche lui non ha grandissimo lavoro da fare oggi.

Izzo 7 - A tratti imperioso, dalle sue parti non si passa davvero mai. Certifica la sua crescita, in una stagione da incorniciare.

N'Koulou 6.5 - Qualche sbavatura in più rispetto al solito, ma alza più di una volta un muro sulle percussioni di Kean.

Bremer 5 - La prima da titolare in casa della Juventus non può essere una passeggiata. Se la cava fino a cinque minuti dalla fine, quando guarda ammirato Ronaldo andare lì in alto, dove proprio non può arrivare.

De Silvestri 5,5 - Dalle sue parti c'è Spinazzola, che nel secondo tempo alza i giri del motore e affonda spesso. (Dal 90' Zaza s.v.).

Lukic 7 - Firma il gol che, con un risultato diverso, poteva valere la Champions. Bella risposta all'intuizione di Mazzarri, peperino che mette in difficoltà la Juve e non solo Pjanic. (Dall'80' Aina s.v.).

Rincon 6 - Tanta gamba, tanta legna. Mena a destra e a manca i suoi ex compagni, rischiando anche qualcosa.

Ansaldi 6,5 - Partita in crescendo, a testimonianza di quanto stia bene. Non dà scampo a Cuadrado. Potrebbe forse pungere di più, ma è comunque uno dei migliori.

Meité 6 - Non proprio a suo agio da trequartista, meglio quando può fare qualche passo indietro.

Berenguer 6,5 - È in forma e cerca di capitalizzarla. Tante belle cose, un gran tiro da fuori che non trova la porta di Szczesny. Elettrico, ma non incide. (Dal 71' Baselli 6 Il grande escluso dall'undici iniziale, non cambia la gara).

Belotti 7 - Esce con la lingua di fuori, per quanto ha sgroppato. Non segna, anche perché non ha grandissime occasioni, ma corre per tutta la squadra. E onora nel migliore dei modi quella fascia da capitano al braccio, incarnando appieno lo spirito del Toro.