Le pagelle del Torino - Bremer eroe inaspettato, finalmente Verdi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sirigu 6 - Attento e fortunato. Quando non arriva sul pallone, viene salvato dai legni.

Izzo 6 - Fa una prestazione "normale". Forse è questa la notizia, visto che il centrale granata da un paio di anni ha abituato tutti a delle partite di altissimo livello.

N'Koulou 6,5 - Sta tornando quel gigante invalicabile ammirato la passata stagione. Fa a sportellate con gli attaccanti del Genoa e ne esce sempre vincitore.

Bremer 7 - L'eroe che non ti aspetti. Difende con ordine, trova il suo primo gol in serie A con un bellissimo stacco di testa. Un gol pesantissimo per il Torino.

De Silvestri 6,5 - Un motorino instancabile sulla fascia. Fa impazzare Pajac e mette in mezzo tanti palloni interessanti.

Baselli 6 - Tocca tantissimi palloni in mezzo al campo. Aiuta nel raddoppio di marcatura e fa ripartire l'azione granata. Mazzarri, un po' a sorpresa, lo sostituisce nella ripresa e lui non la prende benissimo. (Dal 64' Meité 6 - Entra bene in partita, sfrutta i suoi centimetri sulle palle inattive. )

Rincón 6 - Grinta e muscoli in mezzo al campo, il marchio di fabbrica del General.

Ansaldi 6,5 - Il più pericoloso dei suoi, con un'occasione per tempo. Nella prima frazione di gioco è bravo ad anticipare Ghiglione e calciare in porta, ma la palla finisce fuori di poco. Nella ripresa calcia alto da buona posizione. (Dal 69' Laxalt 5,5 - Il suo ingresso avrebbe dovuto garantire un maggior dinamismo sulla fascia, ma così non è stato. )

Lukić 6 - Gioca sia come terzo attaccante che come esterno di centrocampo. Arriva spesso al cross e nella ripresa mette in difficoltà Ankersen con l'aiuto di Verdi.

Berenguer 5 - Gioca in un ruolo non proprio suo e si vede. Mai pericoloso, mai nel vivo dell'azione.

Verdi 6,5 - Finalmente una prestazione di altissimo livello. Dialoga bene con i compagni, pericoloso con le conclusioni dalla distanza. Suo l'assist vincente per il colpo di testa di Bremer(Dall'88' Edera 5 - In 7 minuti prende due cartellini gialli e viene espulso. Quasi un record)