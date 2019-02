Le pagelle del Torino - Cuore granata al San Paolo: Nkoulou è un muro

© foto di www.imagephotoagency.it

Risultato finale: Napoli-Torino 0-0

Sirigu 6.5 - Strano a dirsi, ma in una serata in cui il Napoli tenta per 26 volte la conclusione, e non trova la via del gol, non è il migliore in campo. Si fa sempre trovare pronto, ma non è mai costretto agli straordinari.

Izzo 6.5 - Prestazione di grande precisione al fianco di Nkoulou. Ci mette un po' a prendere la misure ma col passare dei minuti acquisisce sicurezza e nella ripresa è tra i migliori.

Nkoulou 7 - E' il vero baluardo della difesa granata, colui che tiene in mare la barca e la guida con coraggio e grinta. Senza mai imbarcare acqua.

Moretti 6 - E' il difensore del Torino che soffre maggiormente la tecnica degli attaccanti del Napoli. Ma anche lui riesce a difendere con ordine e lucidità.

De Silvestri 6 - Deve sacrificarsi per tutti i 90 minuti e lo fa senza batter ciglio.

Ansaldi 6 - Mazzarri ancora una volta lo prova in un ruolo che non è il suo. In fase difensiva soffre, ma è l'unico interno che prova con regolarità a ripartire in velocità quando il Torino ha la possibilità di ribaltare l'azione in contropiede. Dal 77esimo Parigini s.v.

Rincon 6 - Guida la fase di pressing del Torino, ma la qualità tecnica dei centrocampisti del Napoli rende il suo lavoro particolarmente complesso. Però al San Paolo non sfigura e Mazzarri lo richiama in panchina a inizio ripresa solo a causa del giallo rimediato nei secondi finali della prima frazione. Dal 55esimo Meitè 6.5 - Entra benissimo in partita, con lui il centrocampo riesce a dare maggiore copertura alla difesa.

Lukic 5.5 - L'idea di Mazzarri di schierarlo dall'inizio per limitare il fraseggio della mediana del Napoli non si tramuta in realtà durante la partita: partita di grande sacrificio, ma i padroni di casa riescono quasi sempre a eludere il suo pressing.

Ola Aina 6 - Serata complicata per il laterale di proprietà del Chelsea che sulla sua corsia deve fare i conti con Callejon e Malcuit: nel primo tempo ci capisce poco, nella ripresa sale in cattedra con tanti recuperi nonostante un errore plateale commesso al 62esimo che, per sua fortuna, il Napoli non tramuta in gol.

Berenguer 5.5 - Schierato alle spalle di Belotti, di fatto agisce da centrocampista aggiunto lasciando spesso e volentieri troppo isolato il capitano granata. Buon supporto per la linea mediana, praticamente nullo il suo apporto offensivo. Dal 63esimo Baselli 6 - Positivo il suo ingresso in partita.

Belotti 6 - Lotta da solo in attacco tra le maglie del Napoli. Mai pericoloso dalle parti di Ospina, ma la sua generosità e la sua tenacia sono il simbolo di una squadra che non molla mai.