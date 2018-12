Le pagelle del Torino - Difesa rocciosa, Belotti ancora a secco

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Milan-Torino 0-0

Sirigu 6,5 - Meno spettacolare del suo giovane collega, ma altrettanto decisivo.

Izzo 6,5 - Dalle sue parti si aggira il fantasma di Calhanoglu: lui lo annulla e trova anche il tempo per qualche scampagnata in avanti.

Nkoulou 6,5 - Puntuale, preciso, roccioso, affidabile. Fa tremare Mazzarri per quel tocco sospetto a fine primo tempo (ma era fianco, non mano), poi è perfetto in qualsiasi altra cosa.

Djidji 7 - Soffre inevitabilmente velocità e tecnica di Suso, ma tiene botta. Nel finale salva il risultato su Higuain.

Aina 6 - Grandi doti fisiche, evidenti lacune tattiche. Contiene gli avversari con le prime, mette in difficoltà i suoi compagni con le seconde.

Rincon 6,5 - Uomo ovunque del centrocampo di Mazzarri, a inizio gara si fa vedere anche in fase offensiva.

Baselli 6,5 - Dinamismo e qualità, come i suoi compagni mette in crisi il reparto mediano avversario. (Dall'81' Lukic s.v. -).

Meité 6 - Gli riesce di dominare anche fisicamente il non certo piccolo centrocampo milanista.

Ansaldi 5,5 - Non si accende. Suso gli scappa più di una volta anche senza fare male. (Dall'89' Berenguer s.v. -).

Falque 6,5 - Solo un super-Donnarumma gli nega la gioia del gol a inizio gara, poi è comunque il più ispirato dei suoi. Discutibile la sostituzione. (Dal 69' Zaza 5,5 - Entra per fare a spallate, più che per attaccare. Entra, però, nel peggior momento della partita per i suoi.)

Belotti 5,5 - Come sempre, si batte e si sbatte per i suoi compagni. Però non basta: a un certo punto bisogna anche fare gol.