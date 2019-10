Le pagelle del Torino - Difesa solida, gran Lyanco. L'attacco non punge

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Torino-Napoli

Sirigu 6 - Pochi tiri nello specchio in tutto l'arco della gara. Tira un sospiro di sollievo nel primo tempo su un tiro di Mertens. Per il resto è sempre sicuro in uscita e dà sicurezza ai compagni ma non è certo una novità.

Lyanco 7 - Grande prestazione del brasiliano che ha limitato alla grande gli attaccanti del Napoli. Sempre preciso e mai una sbavatura. È lui il migliore della serata tra le fila dei granata.

Nkoulou 6 - La sua assenza si è fatta sentire ma ormai il discorso è chiuso. Tiene a bada tutti gli attaccanti mandati in campo da Ancelotti insieme ai suoi compagni di reparto.

Izzo 6,5 - Parte male e non è da lui ma con il passare dei minuti torna sempre su livelli molto alti. Dalle sue parti non si passa ed è pericoloso anche in fase offensiva dove si fa trovare sulle palle inattive.

Ansaldi 6,5 - Corsa, dribbling e duttilità tattica. Mazzarri ha nel jolly argentino uno dei punti fermi della sua formazione e non è difficile capire il perché. Parte esterno e chiude da mezzale, può giocare ovunque.

Baselli 5,5 - Fa fatica in mediana, più degli altri suoi compagni. Contro il Napoli che fa tanta densità non è semplice e lui non vive certo una delle sue migliori serate in granata. (Dal 71' Meite 6 - Entra bene in campo e si mette a lottare su ogni pallone).

Rincon 6 - Solita intensità di sempre nel recupero della palla e buone cose anche in ripartenza. Prestazione sufficiente per El General.

Lukic 5,5 - Non è tra i migliori in campo e non ha, per ovvie ragioni, ancora totalmente il ritmo partita, visto che è rientrato oggi dopo più di un mese di stop. (Dall'83' Ola Aina SV).

Laxalt 6 - Cresce con il passare dei minuti e nella ripresa spinge con regolarità. Non soffre mai Lozano e aiuta i compagni sia in fase difensiva che con le sue sortite offensive. Piano piano sta entrando sempre meglio nei meccanismi del Torino.

Verdi 5,5 - Ha sul sinistro la palla del possibile 1-0 nel primo tempo ma non riesce a inquadrare lo specchio della porta. Nella ripresa cala visibilmente e non crea quanto dovrebbe. (Dall'88' Iago Falque SV).

Belotti 6 - Ci prova, lotta, combatte, fa a sportellate, ma non riesce quasi mai a essere pericoloso. Lo spirito è quello di sempre e la sua gara è comunque positivo seppur senza gol.