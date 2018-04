Le pagelle del Torino - Difesa super, Ljajic decisivo

Risultato finale: Torino-Inter 1-0.

Sirigu 7 - Uno dei migliori in campo, interviene su tutti i palloni e non sbaglia praticamente nulla. In presa alta domina nell’area piccola.

N'Koulou 7 - Un intervento che vale un gol, non lascia praticamente spazio alle giocate dei nerazzurri. Bene anche sui palloni alti.

Burdisso 6.5 - Non lascia nessuno spazio alla sua ex squadra, domina la linea difensiva e non si fa mai sorprendere.

Moretti 6 - Sempre attento, contiene molto bene gli avversari. Fisicamente, però, soffre troppo la velocità degli esterni nerazzurri.

De Silvestri 6.5 - Nel primo tempo affonda sempre, la difesa nerazzurra non lo contiene mai. Nella ripresa si sacrifica in difesa.

Baselli 6 - Gioca una buonissima partita, nel primo tempo si inserisce con più continuità. Nella ripresa aiuta sulla trequarti. (Dal 79’ Acquah 6 - Fa densità in mezzo al campo e aiuta i compagni).

Obi 6 - Solita partita di sacrificio, pensa più a recuperare palloni che a costruire gioco. Non si ferma mai. (Dall’87’ Valdifiori s.v.).

Ansaldi 5.5 - Uno dei pochi sotto la sufficienza. Lascia troppo spazio nel secondo tempo, nel primo non trova quasi mai spazio.

Ljajic 7 - Primo tempo maiuscolo, non trova la doppietta per pura casualità. E con un gol decide praticamente la sfida.

Falqué 6 - Inizia bene la sfida con buoni inserimenti e qualche pallone recuperato. Nel secondo tempo si schiaccia troppo. (Dal 72’ Edera 6 - Entra bene in campo, prova in un paio di occasioni la conclusione).

Belotti 6 - Fa più il lavoro sporco, difende palla e aiuta la squadra a salire. Bene anche in fase di copertura.