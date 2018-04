Le pagelle del Torino - Disastro N'Koulou, super Sirigu

Risultato finale: Torino-Lazio 0-1.

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sirigu 7 - Una prestazione maiuscola. Para il calcio di rigore, ogni volta è reattivo e salva il punteggio con degli interventi miracolosi.

N'Koulou 4.5 In tutte le azioni della Lazio c’è il suo marchio. Prima il calcio di rigore, poi la marcatura sbagliata su Milinkovic-Savic. Un match da dimenticare.

Burdisso 6 - Gestisce molto bene la linea difensiva, limita molto bene le giocate di Caicedo. Qualche piccola sbavatura sulle marcature.

Moretti 5.5 - Va spesso in difficoltà: Luis Alberto, Milinkovic e Murgia gli creano qualche problema di troppo con gli inserimenti.

De Silvestri 6 - Nel primo tempo spinge bene, costringendo Lulic a stare sulla difensiva. Nel secondo tempo non si vede molto in attacco, pensa più a chiudere le giocate degli ospiti.

Rincón 5.5 Solita dedizione, ma in molte occasioni lascia troppo libero Leiva e perde lo scontro fisico con Milinkovic-Savic. (Dal 76’ Niang 6 - Un paio di buone giocate, non riesce però a trovare il guizzo).

Baselli 6 - Gestisce bene il pallone e cerca di creare gioco. In alcuni casi, però, sceglie la giocata complessa.

Molinaro 5.5 - Uno degli elementi che manca nella manovra offensiva. D’altronde la Lazio, dalla sua parte, è molto pericolosa.

Ljajic 6 - Gioca molto bene tra le linee, riesce a gestire spesso il possesso del pallone. Nel secondo tempo è meno propositivo.

Edera 5.5 - Un paio di buone giocate, ma nel secondo tempo è meno propositivo e si abbassa troppo sulla linea dei centrocampisti. (Dal 62’ Falqué 6 - Ha un buon impatto sul match, dà la giusta vivacità alla squadra).

Belotti 5.5 - La generosità non si discute, si sacrifica moltissimo. Peccato che però non ha occasioni da gol, è più utile in difesa.