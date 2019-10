Le pagelle del Torino - Disastro Verdi, solo qualche lampo di Belotti

Udinese-Torino 1-0

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Udinese-Torino 1-0

Sirigu 7 - Non può nulla sul colpo di testa ravvicinato di Okaka, ma è decisivo in almeno un paio di occasioni. Se il Toro resta in partita fino alla fine è merito suo.

Izzo 5 - Lascia liberissimo Okaka in area piccola in occasione del gol vittoria dell'Udinese. Un errore imperdonabile per uno dei migliori difensori del campionato italiano.

N'Koulou 5,5 - Sta tornando dopo l'assenza forzata, anche se è ancora lontano dal giocatore ammirato la passata stagione.

Lyanco 6 - Mazzarri gli dà fiducia, il brasiliano lo ripaga con una prestazione attenta ed efficace.

Ansaldi 6,5 - Nel primo tempo è il migliore dei suoi. O meglio, è l'unico a cercare di fare qualcosa: scappa più volte sulla fascia, ma non trova mai l'aiuto dei suoi compagni di squadra. Cala un po' nella ripresa, complice anche la stanchezza.

Baselli 5 - Partita da dimenticare per il centrocampista granata. Sbaglia tanti appoggi, si fa anticipare spesso e volentieri e non riesce dare il suo contributo alla manovra granata.

Rincón 6 - Soliti muscoli in mezzo al campo. Bene quando c'è da fare legna, esattamente quello che gli chiede Mazzarri.

Lukić 5 - Un tentativo di pallonetto ed un cartellino giallo. Questo il resoconto del triste primo tempo del serbo. (Dal 46' Zaza 5,5 - Ci mette grinta e sostanza, ma ad un attaccante si richiedono i gol, che anche oggi non arrivano )

Laxalt 6 - Le corsie esterne sono forse l'unica cosa da salvare nella brutta partita del Torino. Anche l'ex Milan si rende protagonista di qualche bella galoppata sulla fascia e mette in difficoltà Ter Avest nel primo tempo. (Dall'84' Millico S.V)

Verdi 4,5 - Impalpabile per tutto il primo tempo, sbaglia tantissimo. Da una sua palla persa a centrocampo, nasce poi l'azione che porta al gol di Okaka. (Dal 60' Iago Falque 6 - Decisamente meglio rispetto a Verdi. Conosce bene Belotti e si vede, dialoga alla grande con la punta azzurra.)

Belotti 6 - Primo tempo da spettatore. Anzi, tocca pochi palloni e li sbaglia. Torna in campo con ferocia nella ripresa e sfiora subito l'eurogol in rovesciata. Cresce col passare dei minuti, sfiora il gol del pari nel finale di gara.