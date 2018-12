Le pagelle del Torino - Djidji e N'Koulou in stato di grazia. Male Meité

© foto di www.imagephotoagency.it

Lazio-Torino 1-1 - 45'+3 Belotti rig., 62' Milinkovic-Savic

Sirigu 6 - Recupera in extremis e salva su Immobile nel primo tempo. Non può nulla sul capolavoro di Milinkovic-Savic.

Izzo 6 - Pomeriggio complicato, fra l'ammonizione che ne condiziona la prestazione e l'infortunio che pone fine in anticipo alla partita. Nel tempo che è in campo non demerita. (Dal 51' Moretti 6 - Regge bene l'urto con i biancocelesti, prima di farsi male anche lui. Dall'83' Lyanco sv).

N'Koulou 7 - Una roccia. Immobile con lui non passa e nel gioco aereo non lo supera nessuno.

Djidji 7 - Perfetto nelle chiusure, nella ripresa toglie in pochi istanti tre gol praticamente fatti.

De Silvestri 6.5 - L'eccezione alla regola dell'ex. Gioca una grande partita, manda in affanno Lulic e ha più occasioni da gol di tutto il reparto offensivo granata, trovando anche una traversa. Poteva chiudere la partita, una sua occasione sprecata è stata punita poco dopo col pari laziale.

Meite 4.5 - Milinkovic-Savic è un brutto cliente e non riesce spesso a contenerlo. La manata ad Acerbi che gli costa il rosso è da censurare.

Rincon 6.5 - Solita sostanza in mezzo al campo con molti palloni recuperati e giocati.

Baselli 5.5 - Da lui ci si aspetta qualcosa in più in fase offensiva, non riesce oggi pomeriggio a rendersi pericoloso. (Dal 71' Lukic 6 - Entra bene in partita).

Ansaldi 6.5 - Attento dietro, riesce spesso a spingere fino in fondo servendo anche buoni traversoni.

Iago Falque 5.5 - Si accende a intermittenza e i difensori biancocelesti riescono a neutralizzarlo, anche con le cattive.

Belotti 6 - Poco pericoloso, ma ha il merito di procurarsi e trasformare il rigore del vantaggio.