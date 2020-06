Le pagelle del Torino - Edera ripaga Longo, Belotti sfonda la porta. Zaza, così no

Torino-Udinese 1-0

(16’ Belotti)

Sirigu 7 - 100 volte granata in A, i tifosi del Toro se ne augurano altrettante. Vola su Fofana, è reattivo su De Maio. Presente anche nel finale.

Izzo 6,5 - Solido come al solito, cede la scena ai due compagni qui sotto. Pulito, non si ricordano sbavature.

Nkoulou 7 - Dopo il gol al Parma, torna a brillare soprattutto nel “suo” orticello. Autoritario e autorevole, anche di fino.

Bremer 6,5 - Imperioso negli anticipi, non concede spazi e respiro agli avanti bianconeri.

De Silvestri 5,5 - Un diesel. Di fronte ha Sema, che quando può scappa, e fatica a prendergli le misure nelle prime battute. Poi migliora.

Rincon 6 - È nerbo e muscoli del centrocampo granata. Il cuore Toro, si diceva una volta.

Meite 6,5 - In crescendo. Si concede anche qualche pizzo e merletto con palla ai piedi. Una bella (ri)scoperta.

Berenguer 6 - Fa un po’ tutto e non sempre tutto bene. Tante difficoltà in fase difensiva, le cose migliori gli riescono quando è schierato a supporto di Belotti. Perché non immaginare un tridente col Gallo e il talento di cui leggete tra poche righe.

Edera 7 - L’assist per l’1-0, il 2-0 realizzato a gioco fermo. E poi tanta corsa, inventiva, dribbling: ripaga la fiducia del suo mentore. (Dal 65’ Aina 6 - Non ha la classe del sostituito, dà a Longo quel che serve).

Zaza 5 - L’intesa con Belotti resta un’utopia. Corre e si sbatte, per carità. Ma non è mai pericoloso e raramente in partita. (Dal 75’ Lukic 5,5 - Mette gambe e polmoni per difendere il fortino).

Belotti 7 - Sfonda la porta dopo un quarto d’ora. Poi potrebbe anche segnarne altri due, ma poco importa: si carica il Torino sulle sue spalle possenti e lo trascina fuori dalla zona rossa in una sfida cruciale. Dieci gol in questa Serie A, per il quinto anno di fila: nessuno come lui tra i giocatori in attività.

Longo 6,5 - C’è tanto da fare, ovviamente. Perché il Toro non brilla per manovra, e la coppia Zaza-Belotti non funziona. Però vince ed è la cosa più importante, in un momento delicatissimo. Bene, nel complesso, i cambi.