Le pagelle del Torino - Falque "stappa" la partita. Meité giocatore totale

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

TORINO-LAZIO 3-1 - 51' Iago Falqué, 53' Lukić, 66' Immobile, 80' De Silvestri

Sirigu 6 - Inoperoso per quasi tutto l'incontro, può poco su Immobile

Izzo 6.5 - Partita tranquilla, condizionata da un infortunio nel finale di gara. (dall'84' Moretti sv Mazzarri gli concede la standing ovation meritatissima per una lunga e invidiabile carriera da calciatore).

Nkoulou 6 - Immobile ha la meglio in occasione del 2-1 macchiando se pur senza danno la sua partita.

Bremer 6 - Il clima da ultimo giorno di scuola gli consente un pomeriggio di grande tranquillità. (dal 79' Rincon sv).

De Silvestri 7 - Chiude in bellezza la sua stagione segnando l'ultimo gol dei granata.

Meïté 7 - Costruisce il 2-0 dei suoi sfoggiando forza fisica, qualità tecniche e atletiche. Quelle che abbiamo potuto ammirare in tutta la stagione.

Lukić 7 - Un pomeriggio impreziosito dal suo secondo gol in campionato, mostrando grande freddezza e abilità nel contropiede.

Ola Aina 7 - Si distingue servendo un assist regolare con le mani. Una rimessa laterale notevole per potenza e precisione.

Baselli 6 - Danza tra i reparti senza riuscire a incidere troppo.

Iago Falque 7 - Splendida girata al volo che sblocca una partita che rischiava di addormentarci tutti. (dal 69' Zaza 6 - Meriterebbe il gol, Proto gli nega la gioia).

Belotti 6 - Ci si aspettava un finale migliore. Serve un bel pallone per Zaza sul quale è bravo Proto a farsi trovare pronto.