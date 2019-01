Le pagelle del Torino - Iago Falqué spreca, Djidji è troppo statico

© foto di Federico Gaetano

Sirigu 6 - S'arrende soltanto nel finale alla sfortuna e a Chiesa. Nel primo tempo almeno due parate decisiva, prima su Veretout e poi su Mirallas. Più invecchia più ne guadagna in reattività, un bel paradosso.

Izzo 6 - E' il più utilizzato da Mazzarri e ne fa capire il motivo. Fisicamente sta alla grande, vince tanti duelli. Prestazione sufficiente.

N'Koulou 6,5 - Titolare a sorpresa dopo l'influenza, l'ex OM garantisce la solita tranquillità al centro della difesa. In affanno su una sola azione, poi ci pensa sempre lui. Dal 72' Lyanco 5 - Pochi minuti in campo e due gol al passivo. Sul groppone anche il peso del gol del 2-0: scivola da solo e Chiesa può andare liberamente in porta. Sarebbe stato meglio se fosse rimasto N'Koulou al centro della difesa.

Djidji 5 - Il peggiore in campo. Resta sul posto sullo scatto di Simeone nell'azione del gol dell'1-0, è davvero troppo statico. Non solo in quest'occasione, ma spesso contro i viola. L'1-0 ce l'ha lui sulla coscienza perché concede davvero troppa libertà agli attaccanti.

De Silvestri 6 - Sfiora il gol in due occasioni, poi gliene annullano giustamente uno quando riesce a buttarla dentro. Corre sulla fascia e fa la guerra spesso con Chiesa.

Baselli 6,5 - Non sbaglia neanche una giocata. Un colpo di tacco da applausi manda in porta Iago, ma spesso è lui a smistare il gioco. Sfrutta le sue doti d'inserimento per riceve palla in area e creare pericoli. Dal 78' Lukic s.v.

Rincon 5,5 - Poco cercato dai compagni di squadra, soprattutto nel primo tempo. Ci mette grinta, ma non incide come vorrebbe.

Meité 6 - Recupero e difesa del pallone sono eccellenti. Sempre presente anche in fase di interdizioni, sfruttando le sue doti fisiche, ma nel finale anche lui va in affanno.

Aina 6,5 - Sua la prima palla gol della partita, in apertura. Provvidenziale poco dopo nell'intercettare un assist di Muriel per Chiesa in area. Macina chilometri, non si ferma mai. Dall'89' Berenguer s.v.

Iago Falqué 5,5 - Il primo tempo è da cinque, il secondo da sei. Parte a rilento, poi cresce nella ripresa. Ma spreca un paio di buone occasioni, specie quando spara su Lafont a tu per tu col portierino viola.

Belotti 6 - Lotta su ogni pallone, è l'anima del Torino. Ha un paio di palloni buoni in area, ma mai davvero puliti, sempre su un rimpallo. Fosse servito meglio staremmo parlando di un'altra partita. E, per lui, di un'altra stagione.