Le pagelle del Torino - Izzo e N'Koulou solidi. Belotti poco incisivo

© foto di www.imagephotoagency.it

Sirigu 6: non può nulla sul capolavoro di Dzeko. Attento nelle volte in cui gli attaccanti della Roma hanno centrato la porta.

Izzo 7: si immola su Pastore nel primo tempo, togliendo di fatto un gol che sembrava certo. Prestazione attenta e anche Dzeko è tenuto a bada. Si fa male nel finale (dal 35' st Bremer sv)

N'Koulou 7: prestazione solida, chiude più volte Dzeko ma alla fine viene beffato dal bosniaco, che però deve inventarsi un capolavoro.

Moretti 6: attento e protagonista di un pomeriggio sereno fino all'ingresso di Justin Kluivert che cambia totalmente le carte in tavola.

De Silvestri sv: pronti via, si prende una gomitata fortuita da Izzo e un altro colpo duro da Kolarov. Decisamente troppo e infatti è costretto a uscire prestissimo. (dal 26' pt Aina 6: desta una buona impressione controllando molto bene la sua zona e duettando con Iago Falque in occsione del gol, poi annullato ironia del destino per una sua millimetrica posizione di fuorigioco).

Meïté 6.5: molto buona la sua prima in maglia granata. Non solo polmoni, ma anche piedi di qualità dai quali nascono interessanti giocate

Rincón 6.5: la sua forza fisica si fa sentire soprattutto per contrastare Pastore. È dai suoi piedi che nasce la prima occasione del Torino e nella circostanza è sfortunato a colpire la traversa. (dal 41' st Soriano sv)

Baselli 6: cresce nella ripresa in coincidenza con il calo della Roma. Olson lo vorrebbe aiutare dimostrandosi incerto su una sua conclusione, con palla che finisce fuori.

Berenguer 6: gioca al posto di Ansaldi squalificato e lo sostituisce degnamente, giocandosela alla pari con Florenzi.

Iago Falque 6: segna il gol dell'ex ma viene annullato per fuorigioco. Per il resto gioca a intermittenza ma nel finale cresce, crea occasioni e cerca di mettere Belotti nelle condizioni di concludere.

Belotti 5.5: prova di grande generosità ma non riesce praticamente a rendersi pericoloso.