Le pagelle del Torino - Izzo è una certezza, Zaza falloso e mai incisivo

Risultato finale: Parma 0, Torino 0.

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sirigu 6 - Chiamato solo una volta all'intervento, non sbaglia.

Izzo 6,5 - Tra i migliori in campo: costantemente puntuale e pulito nell'anticipo, non si fa mai sfuggire l'avversario diretto.

Nkoulou 6 - Duello a tutto campo con Ceravolo, che lo vede spesso e volentieri vincitore. Ha il merito di tenere il numero 9 sempre lontano dall'area di rigore.

Moretti 6,5 - Bravo nel contenere i rapidi attaccanti del Parma, guida la difesa con grande personalità, dimostrando di meritare la fiducia di Mazzarri.

De Silvestri 6 - Dimarco lo marca a tutto campo: riesce a liberarsi della marcatura dell'avversario solo nella ripresa, ma mai a rendersi pericoloso.

Meitè 6 - Gli strappi che lo avevano reso una delle rivelazioni della Serie A ad inizio stagione non si vedono più e così diventa un giocatore "normale".

Baselli 6,5 - Le migliori iniziative del Torino portano la sua firma: gli manca qualcosa nella precisione al tiro, ma tra i granata è uno dei più propositivi.

Rincon 6 - Condizionato dal giallo preso ingenuamente in apertura, Mazzarri lo sposta dal centro del campo e lui perde le misure. Dal 57' Parigini 6 - Pesantissimo l'errore in contropiede a dieci minuti dal termine, col Toro lanciato tre vs uno verso la porta di Sepe.

Ansaldi 6,5 - Tra i più brillanti nel primo tempo, è autore di un paio di belle iniziative a sinistra. Più opaco nella ripresa, così Mazzarri cambia. Dal 66' Zaza 5 - Più falli che tiri, l'attaccante granata continua nel suo non felicissimo momento.

Berenguer 5,5 - Sempre nel vivo dell'azione, dà l'impressione di accentrarsi troppo e di perdere efficacia così. Ha anche un paio di belle occasioni per fare male, ma le spreca. Mezzo voto in meno per la sceneggiata finale.

Belotti 5,5 - Poco incisivo, si muove su tutto il fronte d'attacco ma le cose migliori le fa spalle alla porta, servendo in particolare un bel pallone a Berengues, che il compagno però non sfrutta.

Il Toro si ferma a Parma. 0-0, inutile l'assalto finale con quattro punte