Le pagelle del Torino - La grinta di Belotti non basta. Male Bremer

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sirigu 6,5 - Gioca nonostante un problema al dito della mano destra accusato nel riscaldamento. Un paio di ottimi interventi, non può nulla sui gol della SPAL.

Izzo 5 - Dalle sue parti imperversa Strefezza. Ola Aina non lo aiuta, così va in difficoltà. Fatale la mancata chiusura su Petagna nel finale.

Nkoulou 6 - Il più sicuro dei centrali granata, non commette sbavature particolari, anche se spesso è irruente.

Bremer 4,5 - Un disastro. Si perde Paloschi alle spalle nel primo tempo, va in difficoltà ogni volta che la SPAL attacca. Nella ripresa rischia per un fallo su Kurtic, sessanta secondi dopo si fa cacciare per una vistosa trattenuta su Petagna.

Aina 5 - Primo tempo in costante apnea contro lo scatenato Strefezza. Nella ripresa, soprattutto dopo l'espulsione di Bremer, abbassa il suo raggio d'azione.

Lukic 5,5 - Più bassi che alti nella sua partita. Qualche errore di troppo e tanta fretta in fase di impostazione. Dovrebbe dare qualità e tranquillità alla squadra, non sempre ci riesce. (Dal 77' Zaza s.v.).

Rincon 7 - Sblocca il punteggio con una conclusione potente e imparabile. Gioca bene con gli attaccanti, creando un paio di occasioni pericolose.

Ansaldi 6 - Dalle sue parti non si passa, e infatti la SPAL affonda solo quando l'argentino è costretto a chiedere il cambio. (Dal 44' Laxalt 5 - Pochi spunti degni di nota, si limita al compitino e dimostra poco coraggio nell'uno contro uno).

Verdi 5,5 - Stavolta non accende la luce, come era successo a Verona. Il trequartista non dà il cambio di marcia sperato.

Berenguer 6 - Lo spagnolo conferma di essere in un buon momento di forma ed è tra i più pericolosi della sua squadra, seppur non incida particolarmente. (Dal 62' Meité 5,5 - Entra nel momento migliore del Torino. Dopo il gol di Petagna non riesce ad essere lucido e a trascinare la sua squadra).

Belotti 6,5 - Il peso dell'attacco è tutto sulle sue spalle. Fa reparto da solo, fa salire la squadra e provoca diverse ammonizioni. Non gli si può chiedere di più.