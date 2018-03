Le pagelle del Torino - Ljajic svolta la partita, Belotti assist man

Risultato finale: Cagliari-Torino 0-4

Sirigu 6 - Una parata nel secondo tempo quando nega la gioia del gol a Marco Sau, per il resto non viene mai impegnato dagli attaccanti avversari.

N'Koulou 5,5 - Non perfettamente a suo agio nella nuova posizione di terzo di difesa, rischia quando tiene in gioco Deiola che poi calcia clamorosamente alto. (Dal 46' Bonifazi 6 - Rischia veramente poco visto che il Cagliari molla dopo la rete del vantaggio dei granata).

Burdisso 5,5 - Con la difesa a tre non è perfetto, qualche dubbio su un colpo rifilato a Castan nella propria area di rigore. Pericoloso sulle palle inattive.

Moretti 6 - Il migliore del pacchetto arretrato nella prima frazione, non soffre nella marcatura su Sau e molte volte si stacca per far partire l'azione del Torino.

De Silvestri 6 - Ha meno spazio per affondare sulla destra rispetto al solito, contiene bene però Miangue senza concedere spazi all'esterno del Cagliari.

Acquah 5,5 - Non una grandissima prestazione per il centrocampista del Torino, corre molto in mediana ma ha difficoltà nel contenere Simone Padoin. (Dal 54' Ljajic 7 - Il suo ingresso dà la svolta alla partita, imprevedibile tra le linee e trova anche la via della rete sfruttando l'assist di Iago Falque).

Rincon 6,5 - Partita autoritaria per il venezuelano ex Juventus, sbaglia poco in mezzo al campo andando sempre a contrastare i costruttori di gioco del Cagliari.

Baselli 5,5 - Prestazione dai due volti per l'ex Atalanta, prima fallisce da pochi passi l'occasione per portare in vantaggio il Torino poi nella seconda frazione gioca bene a testa alta.

Ansaldi 7 - Si prende il giallo nella seconda frazione a testimoniare che non si risparmia mai dal primo all'ultimo minuto, meritato il gol con furbizia e forza di volontà.

Iago Falque 7,5 - Un primo tempo in difficoltà con pochissimi palloni giocabili ma nella ripresa decide la sfida, prima manda in porta la respinta del palo di Belotti poi serve l'assist vincete per Adem Ljajic. (Dal 77' Obi 6,5 Gioca pochi palloni quel tanto che basta per raccogliere l'assist vincete di Belotti siglando la rete convalidata dal VAR).

Belotti 6,5 - Un primo tempo di sofferenza poi si riscatta nella ripresa, prima colpisce il palo dal quale nasce la rete di Iago Falque poi serve l'assist vincete per Obi.