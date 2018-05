Le pagelle del Torino - Ljajic, un lampo di genio. Burdisso imperdonabile

Napoli-Torino 2-2

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sirigu 5,5 - Nessun tipo di colpa sui due gol subiti. Un paio di parate nel primo tempo, ma soprattutto buona attenzione sulle uscite.

N'Koulou 5,5 - Va un po' in difficoltà in qualche azione, ma ci può stare visto che il Napoli attacca quasi sempre dal suo lato. A volte irruento, ma comuque abbastanza attento in linea di massima.

Burdisso 5 - Errore imperdonabile in occasione del gol di Mertens, che praticamente si fa da solo, nel cuore dell'area. Un regalo di compleanno a Dries, di fatto. Per il resto della gara solita prestazione, senza altre grosse sbavature.

Bonifazi 6 - Il nuovo che avanza, eccolo qui. Niente di straordinario, ma tanta diligenza. Comincia subito alla grande con una bella chiusura su Callejon, è bravo a mantenere la posizione anche in situazioni difficili.

De Silvestri 7 - Tra i migliori del Torino. Anzitutto per il peso specifico del suo gol, che vale il pareggio del Torino. Ma anche per la sua corsa continua sulla fascia.

Acquah 5 - Si vede troppo poco, viene messo in mezzo dal centrocampo del Napoli e spesso è costretto a ricorrere ai falli.

Rincon 6 - Fa tanta legna, si concentra sulla fase d'interdizione e dà tutto in campo. Qualche irregolarità di troppo, ma contro il Napoli era previsto ricorrere anche a questo. Dall'87' Valdifiori s.v.

Baselli 5,5 - Assente nel primo tempo, si vede solo per qualche pallone perso. Poi nella ripresa ha la fortuna di trovare il gol con una deviazione di Chiriches, una delle poche cose positive della sua gara. Dal 78' Iago Falqué s.v.

Ansaldi 6 - Gioca spesso molto largo per garantire ampiezza, ma è bravo ad accorciare sempre vicino a Bonifazi in fase di non possesso. E' così che chiude più volte bene in area.

Ljajic 6 - Una gara in cui non si vede mai. Poi, però, accende la luce: un pallone mirabolante per De Silvestri, l'assist per la rete del 2-2. D'improvviso il suo talento.

Niang 5 - Comincia con troppa frenesia, è agitato quando ha il pallone e non riesce a difenderlo. Gioca con poca ragione, solo nella ripresa qualcosa di positivo, come il tiro che s'infrange sull'esterno della rete. Dal 63' Belotti 5,5 - Non lascia traccia dal momento del suo ingresso in campo: un paio di sponde e poco altro.