Le pagelle del Torino - Lukic trequartista di lusso. Rodriguez entra e sbaglia

Sirigu 6: Peccato per il gol subito nei minuti di recupero. Un clean sheet avrebbe dato fiducia in un momento negativo.

Singo 6,5: Ottima la fase difensiva dove annulla le folate offensive di Pellegrini e degli attaccanti. In attacco servirebbe qualcosa di più, ma intanto ha dimostrato di essere uno dei più in forma. (Dal 74' Vojvoda 6: Entra in un momento di controllo da parte dei compagni ma nel finale è complice della dormita che porta al gol col brivido finale)

Bremer 6: Rischia molto su Lerager nel corso del primo tempo, come per il compagno di reparto, il gol subito nei minuti di recupero, macchia il resto della prestazione.

Lyanco 6: Di testa le prende tutte e dalla sua parte gli attaccanti hanno vita difficile. Però il gol finale macchia l'intera prestazione della retroguardia.

Murru 6: Schierato a sorpresa tra i titolari, non patisce gli attacchi avversari e ha anche il merito del lancio che nel primo tempo favorisce il gol di Lukic. (Dal 53' Ricardo Rodriguez 5: Sbaglia posizione e la chiusura sul gol di Scamacca).

Gojak 6: Ancora non ha trovato i tempi giusti per guidare il centrocampo con continuità ma i passi avanti nella gestione della palla ci sono ed è una buona notizia per Giampaolo. (Dal 53' Meité 6,5: Ottimo ingresso in campo per il centrocampista che aumenta il dinamismo della mediana ma anche i muscoli che non fanno male in partite da vincere a tutti i costi).

Rincon 7: Gioca da Generale del centrocampo, controllando i compagni e restando in campo nonostante un problema muscolare. Non sarà un regista ma Giampaolo ha bisogno del suo carattere e della sua esperienza.

Linetty 6: Meno al centro del gioco rispetto ad altre occasioni ma comunque bravo ad aiutare i compagni a schermare la difesa e a ripartire verso la porta avversaria con buon ritmo. (Dall'86' Ansaldi S.V.)

Lukic 7,5: Senza dubbio il migliore in campo e non solo per il gol. Provoca l'autogol di Pellegrini e dialoga ottimamente con Belotti. L'invenzione di Giampaolo e il nuovo ruolo in trequarti è una delle note più liete di questo difficile inizio di stagione granata.

Verdi 5,5: Impreciso sui calci da fermo e anche quando deve rifinire le azioni verso Belotti. Non una grande partita, un passo indietro rispetto ai recenti progressi. (Dal 53' Bonazzoli 6 Entra bene in campo, tiene palla e mette un po' di brio sulla fascia destra).

Belotti 6: Resiste nonostante il dolore al ginocchio e da capitano porta fuori la nave dalla tempesta. Gli manca solo il gol che poteva arrivare nella ripresa se la mira non avesse fatto cilecca.

Giampaolo 7: Doveva vincere e ha vinto. La squadra è dalla sua parte e l'idea Lukic sulla trequarti inizia a dare i primi veri frutti. Aveva bisogno di questo risultato per aumentare la fiducia nel lavoro svolto in settimana e ora può avvicinarsi al Crotone con meno pressioni e la consapevolezza di aver seminato bene tra i propri calciatori. Il brivido finale è ancora figlio di qualche problema di testa che la squadra non ha ancora superato.