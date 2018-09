Le pagelle del Torino - Meité da applausi, Belotti ancora a secco

D. Costa, almeno 3 turni di stop per lo sputo. Da Zago a Totti, i precedenti

Inter, Corriere della Sera: "Buio a San Siro. Come uscire dalla crisi?"

Fiorentina, la prima pagina de La Nazione: "Così non basta"

Gazzetta dello Sport: "Il Napoli c'è. Insigne predica in un deserto"

Corriere di Torino, Mazzarri: "Zaza non ha ancora il ritmo che voglio"

Il Secolo XIX: "Genoa, la ricetta dell'equilibrio per battere il Bologna"

La Gazzetta dello Sport sulla Juve: "Sbloccare CR7, Dybala in bilico"

La Stampa: "Toro a Udine, Zaza in panchina"

Milan, La Gazzetta dello Sport: "Gattuso, via alla prova del 7"

Belotti 5,5 - Pomeriggio difficile per il bomber della Nazionale, poco servito e chiuso nella morsa dei due centrali bianconeri.

Berenguer 6 - Accompagna la manovra e si mostra a proprio agio nel ruolo di esterno alto di difesa. Segna anche un bel gol di testa, ma viene annullato per fuorigioco. (Dall'88' Parigini s.v. ).

De Silvestri 6 - Nel primo tempo mette più volte in difficoltà la difesa di casa con le sue scorribande. Si spegne alla distanza. (Dal 75' Ola Aina s.v. ).

Moretti 6 - Difficile contrastare Pussetto e Machis, due giocatori molto veloci. L'esperienza, in questi casi, viene in soccorso.

N'Koulou 6,5 - Solita ottima prestazione per il centrale di Mazzarri, sempre attento e sicuro nelle chiusure.

Izzo 6 - Dalle sue parti circola un cliente difficile come De Paul, che contiene con qualche affanno.

Sirigu 6 - Resta impietrito sulla conclusione di De Paul, ma è incolpevole perché c'è una lieve deviazione di N'Koulou. Per il resto ordinaria amministrazione.

