Le pagelle del Torino - Meite gigantesco. Belotti spauracchio

Sirigu 6 - Non può nulla sulle due reti interiste, ci mette la manona su Politano.

Izzo 6 - Lui, come i compagni di reparto, si perde Perisic in mezzo all'area. Cresce con il passare dei minuti.

N'Koulou 6 - Quando i palloni arrivano a Icardi lui è sempre abbastanza lontano.

Moretti 5,5 - Troppo nervoso, non riesce a contenere Politano per tutto il primo tempo.

De Silvestri 6 - Sulla sua fascia non spinge più di tanto.

Soriano 6 - A un certo punto si allarga per cambiare i punti di riferimento. (Dal 61' Ljajic s.v.).

Meite 7,5 - Un bello schermo davanti alla difesa, un po' grezzo tecnicamente, ma poi ha il grande merito di pareggiare.

Rincon 5,5 - Tanto lavoro oscuro per cucire il gioco. Non sempre ci riesce.

Ansaldi s.v. - La sfortuna lo colpisce subito, in uno scontro con Vrsaljko. Ingiudicabile. (Dal 22' Aina 6 - Parte ad handicap, macina e cresce come il Torino)

Iago Falque 6,5 - Va vicino al gol a fine primo tempo, poi scende sulla linea dei difensori per mandare in porta Belotti. Poi lo fa anche con Iago Falque. (Dall'87' Lukic s.v.).

Belotti 7 - Tocca un pallone e lo mette in porta, con un gran controllo a saltare Handanovic. Ci prova più volte, ma senza successo.