Le pagelle del Torino - Muro N'Koulou, male Baselli e Belotti

© foto di www.imagephotoagency.it

Sirigu 6.5 - ingiudicabile fino ai minuti di recupero, quando mette la manona sulla conclusione di Gomez garantendo al Torino un punto in un campo difficile.

Izzo 6.5 - grande costanza di rendimento per l'ex Genoa ancora una volta positivo contro attaccanti di grande livello.

Nkoulou 7 - un muro. Regge l'urto di Zapata, chiude gli spazi con mestiere e forza fisica.

Djidji 6.5 - molto buona la prima per l'ex Nantes che gioca una partita attenta, senza sbavature agevolato anche da un avversario non al top.

De Silvestri 5.5 - in dubbio il suo impiego per condizioni fisiche non ottimali non spinge come sa ed è costretto al cambio accusando dolore. (Dal 77' Lukic sv)

Meite 6.5 - tanta grinta, pure troppa. Rischiando anche di lasciare i suoi in inferiorità numerica. Ma fa capire che dalle sue parti non si passa.

Rincon 6 - meno esuberante di Meite, più pratico. Gioca semplice, i ritmi non altissimi della partita glielo consentono.

Baselli 5 - della mediana è il giocatore chiamato per dare qualcosa in più in fase offensiva. Sua la palla per Belotti in quella che sarà l'unica occasione granata della partita. Troppo poco. (dall'89'Zaza sv).

Aina 6.5 - si è calato nella realtà italiana e del Torino. Ferma Hateboer, partecipa alla manovra. Può essere una risorsa molto importante per Mazzarri.

Parigini 6 - Si è visto troppo poco in avanti lasciando Belotti da solo in attacco, ma ha dimostrato corsa e grande generosità. (dal 70' Berenguer sv).

Belotti 5 - a parziale attenuante i pochi rifornimenti e l'essere lasciato solo a sgomitare con i difensori dell'Atalanta. Ha una palla gol nel primo tempo, poi è ben controllato dagli avversari.