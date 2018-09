Le pagelle del Torino - N'Koulou gigante, Soriano a tratti. Aina rimandato

TORINO-SPAL 1-0 (52' N'Koulou)

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sirigu 6,5 - Nel primo tempo deve preoccuparsi più della sua area di rigore inondata che dalle conclusioni della SPAL. Bravo su una punizione di Fares che da cross diventa tiro insidioso, replica a dieci minuti dal 90' su una punizione di Kurtic che nasce tiro e resta tiro, angolato e anche potente, ma altrettanto ben respinto dall'ex PSG.

Izzo 6,5 - Il ruolo è perfetto per le sue caratteristiche, e dalle sue parti gli attaccanti estensi si allargano mal volentieri.

N'Koulou 7 - Stacca tutti e regala la vittoria al Torino. La zuccata vale la vittoria e i tre punti per i ragazzi di Mazzarri, ma la sua partita non si limita certo a quello: sfiora la perfezione in fase difensiva, controlla senza grosse difficoltà Petagna e Antenucci.

Moretti 6 - Il meno appariscente dei tre, ma non sbaglia praticamente nulla. L'ammonizione era evitabile.

De Silvestri 6,5 - Contiene molto bene le eventuali (ma non avvistate) sortite offensive di Fares, in avanti sfonda quando può. Perde il confronto a distanza con Lazzari, ma sono più i meriti di quest'ultimo che i suoi demeriti.

Meité 6,5 - Il giocatore c'è e su questo non vi sono dubbi. L'unico dubbio rimane quello legato al ruolo: non ha la qualità necessaria ad assumersi la responsabilità della manovra. Ha tutto quello che serve, però, per dominare il centrocampo avversario. E sulle palle inattive marcarlo deve essere un incubo.

Rincon 6 - Per temperamento più che per caratteristiche, tenta di prendere in mano le redini della manovra. Non gli riesce, perché appunto non è quello il suo ruolo. Ma un generale non si tira certo indietro.

Soriano 6,5 - Deve ancora ritrovare la forma migliore, e il ritardo di condizione non si può negare. Però, nel centrocampo senza registi disegnato da Mazzarri, lui almeno ha un ruolo chiaro: sganciarsi quando può, rompere le linee avversarie con i suoi inserimenti. Non lo fa sempre, ma dei tre è senza dubbio il migliore. Suo l'assist per la rete di N'Koulou che sblocca la partita. (Dal 63' Baselli 6 - A volte ritornano. Il bel giocatore ammirato ai tempi dell'Atalanta e nei primi anni del Torino è ancora lì, e vuole uscire dal bozzolo. Può essere la sua stagione).

Aina 5 - Gli concediamo l'attenuante della necessità di adattarsi al nuovo campionato: a partita in corso la musica è diversa. Detto questo, vive un perenne stato di apprensione per le continue corse di Lazzari, che non riesce assolutamente a trattenere. Non compensa le difficoltà difensive con un diverso apporto in fase offensiva. (Dall'86' Berenguer sv -).

Falque 6,5 - Serata strana. È ispirato in questo avvio di campionato, e quando si accende si vede che è lui l'uomo deputato a illuminare il gioco dei granata. Troppe volte, però, parte col freno a mano tirato e perde un tempo di gioco. Su tutte, spreca una bella sponda di Soriano a fine primo tempo. Mazzarri non gradisce tanto la sua partita, o forse vorrebbe che i risultati fossero paragonabili alla classe. Il pubblico dello stadio Olimpico Grande Torino, comunque, lo applaude al momento dell'uscita dal campo. (Dal 71' Zaza 6- Di stima. Deve ancora affinare l'intesa con Belotti, e il comune percorso azzurro aiuterà. Però entra e vuole mangiarsi gli avversari, la palla, l'erba. Non lo aiuta il momento della partita. Ci rivediamo dopo la sosta).

Belotti 5 - Canta due volte, a inizio gara e poi all'inizio del secondo tempo. In entrambe le occasioni Gomis gli dice no. Sbaglia una bella palla di Baselli per il possibile 2-0, è uno dei meno convinti della possibilità di giocare sotto una pioggia torrenziale, e in fin dei conti si vede.