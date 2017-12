Le pagelle del Torino - N'Koulou protagonista, Belotti ancora a secco

Risultato finale: Torino-Atalanta 1-1

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sirigu 6 - Non ha molte colpe sul gol di Ilicic, che anticipa il tempo di uscita. Sempre vigile, non sbaglia mai sui palloni alti.

De Silvestri 5.5 - Sbaglia troppi palloni, soprattutto in fase di verticalizzazione. Spesso lascia troppo spazio a Gomez. Nel finale riesce però a salvare sull'argentino.

N'Koulou 7 - Molto attento sui palloni alti, non si fa mai sorprendere. Nel primo tempo trova anche un gran colpo di testa che sblocca il match.

Burdisso 6 - Gioca con la solita esperienza e il solito carattere, non concedendo spazi. Bene su tante giocate degli avversari.

Ansaldi 6 - Inizia con la solita personalità e tenta più volte l’affondo. Al 15’ è costretto ad abbandonare il campo per via di un infortunio muscolare. (Dal 15’ Barreca 5.5 - Compie un errore in chiusura che permette all'Atalanta di pareggiare i conti).

Rincón 6 - Si sacrifica molto in fase di non possesso, ma a volte non è veloce a far girare il pallone in uscita.

Baselli 5.5 - Prova incolore, con qualche errore di troppo. In alcune situazioni è spesso nervoso e commette troppi falli.

Obi 6 - Recupera molti palloni, in quella zona del campo diventa fondamentale in fase di non possesso. Sbaglia qualche uscita palla al piede, nel complesso gioca una buona partita. (Dal 72’ Boyè 5.5 - Non entra molto bene in partita, tocca pochi palloni).

Falqué 6.5 - Nel primo tempo è il giocatore più brillante, spesso recupera il pallone e si sacrifica. Nel secondo tempo cala molto dal punto di vista fisico. (Dall’ 80’ Edera s.v.).

Belotti 6 - Dal punto di vista dell’impegno gioca comunque una gran partita. Ha poche occasioni da gol, spesso Caldara lo limita.

Ljajic 7 - Doveva dare un segnale e lo ha dato. Grandissime giocate e tante invenzioni per i compagni, soprattutto in contropiede.