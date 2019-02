Le pagelle del Torino - Nkoulou, rosso ingenuo. Zaza confermato ma bocciato

Spal-Torino 0-0

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sirigu 6 - Ferrara a pranzo offre molte alternative. Un pasto con cappellacci di zucca, due passi intorno al Castello Estense o una gara di campionato vista dal campo. Sceglie la terza opzione per il primo tempo, nella ripresa vive sempre col fiatone coi suoi in dieci ma effettivamente senza mai dover fare miracoli.

Izzo 6.5 - Sfiora il gol, come contro l'Inter. Fresco di stage azzurro, gioca da veterano con l'ennesima gara degna di una grande squadra e regge la baracca pure dopo l'espulsione a Nkoulou.

Nkoulou 5 - Il secondo giallo per francesina su Paloschi è ingenuo. Perde il pallone e l'ex rossonero lo sorprende. Fino a quel momento era stato stabile e solido, ma lasciare i compagni in inferiorità è sempre peccato grave, soprattutto in una gara così in bilico.

Moretti 6 - In campo in luogo dell'acciaccato Djidji. Ha la giusta esperienza per sopperire alle lacune atletiche con capacità tattiche. I raddoppi di Ola Aina, da quella parte, non sono certo disdegnati dall'ex Valencia.

De Silvestri 6 - Riesce a tener basso Fares nella prima frazione di gara, accade l'esatto contrario nella seconda. Senza squilli di tromba in area avversaria, diventa praticamente terzino nella ripresa.

Lukic 5.5 - Di nuovo titolare, dopo la delicata sfida all'Inter. Fatica a trovare i tempi giusti per infilare una mediana non certo impeccabile oggi come quella estense. (dall'86' Berenguer sv).

Rincon 6 - Il General si mette la divisa, lui metaforicamente, e dirige l'orchestra col bastone, non certo con la bacchetta. Un martello costante, difficile chiedergli geometriche che sarebbero però servite.

Ansaldi 6 - Due minuti e si prende un giallo. Vive una gara condizionata nel suo nuovo habitat tattico dove è sempre più a suo agio. Anche senza troppi picchi. (dal 53' Meité 6 - Più forza e quantità nella mediana del Torino dopo il suo ingresso. Coi granata in dieci, diventa incursore unico dietro a Belotti).

Aina 6.5 - Lazzari è un cliente decisamente scomodo così come lo è lui per l'azzurro. Che è un motorino continuo sulla fascia destra e mica è stato facile per l'ex Chelsea e Hull City fermarlo a ogni occasione.

Zaza 5 - Corre, sgomita, lotta e fatica. Solo che il mestiere dell'attaccante è quello di segnare: l'attenuante di lavorare per gli altri, stavolta, non basta. Evanescente, ammonito e sostituito. (dal 72' Baselli 6 - Entra in campo in un momento difficilissimo per il Torino).

Belotti 5.5 - Vale, come sempre, il giudizio dato a Zaza: sgomita e carica, l'unico brivido a Viviano ha la sua scossa. Un po' poco, la mancata chiamata di Mancini racconta un periodo che continua a non essere dei più brillanti.