Le pagelle del Torino - Patatrac firmato Izzo-Nkoulou. Zaza entra ma incide

Risultato finale: Torino 1, Parma 2.

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sirigu 6 - Difficile assegnargli responsabilità sui due gol del Parma, sebbene arrivino entrambi sul suo palo.

Izzo 4,5 - Freddato da Inglese in occasione del raddoppio, fa sicuramente la cosa peggiore della sua partita sul primo: perde palla senza nessun motivo, Nkoulou completa il patatrac.

Nkoulou 5 - Colpevole sul gol che sblocca la partita in coabitazione con Izzo: inspiegabile la leggerezza con cui tratta il pallone con Gervinho alle spalle, che non si fa pregare nel portaglielo via.

Djidji 6 - Del pacchetto difensivo granata è sicuramente il migliore: non brilla ma almeno non si macchia di errori marchiani. Dal 48' Zaza 5 - Entra e alza il gomito su Gagliolo: Massa lo grazia. Perde palla e il Parma ad un passo dal gol che chiude la gara. Così non va

De Silvestri 6,5 - Devastante nella prima ora di gioco, va anche vicino al gol. L'errore è arretrarlo: da lì in poi sparisce.

Baselli 6,5 - Bravissimo nel centrare il pertugio nella folta difesa ducale e realizzare il gol che riapre tutto. Dall'82' Parigini sv.

Rincon 5,5 - El General inizia male: perde un paio di palloni pesanti, lascia libero di agire un talentuoso come Grassi. Col passare dei minuti riprende le redini, ma è tardi.

Soriano 5 - Impalpabile nel primo tempo, rimane in campo e fa leggermente meglio da adattato. Poi Mazzarri ne ha abbastanza. Dal 58' Berenguer 6 - Dà una prima scossa alla gara ed è unico a rendersi pericoloso nella ripresa tra i suoi.

Aina 6 - Inizio così così, con tanti errori di misura: cresce, e tanto, col passare dei minuti.

Falque 5 - Altra delusione della gara odierna: il Toro dipende dalla sua qualità e oggi non ne ha avuta neanche un assaggio.

Belotti 5,5 - Il primo tiro in porta arriva al 59° e prima c'era stato anche un'enorme occasione sciupata: non può bastare per convincere Mancini.