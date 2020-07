Le pagelle del Torino - Si salva solo Verdi. Gallo di rigore. Per il resto mediocrità

vedi letture

JUVENTUS-TORINO 4-1: 3' Dybala, 28' Cuadrado, 45'+5 Belotti (R), 61' Ronaldo, 87' Djidji (A)

Sirigu 5,5 - Subisce quattro gol e su nessuno di questi può far nulla. Nel mezzo un paio di buoni interventi, ma la retroguardia certamente non lo aiuta.

Izzo 5 - Ripensare al difensore che dodici mesi fa era in piena ascesa e vedere il giocatore di oggi potrebbe far ipotizzare uno scambio di persona. Purtroppo non è così. Nella ripresa migliora ma rimane sempre poca roba.

Lyanco 6 - Temporeggia quel tanto che basta per concedere a Dybala lo spazio per il gol del vantaggio. Su raddoppio di Ronaldo fa il possibile, l'arrivo di Cuadrado vanifica tutto. Rimane comunque il migliore della retroguardia. Lotta contro qualsiasi bianconero gli capita a tiro.

Bremer 5 - Si vede pochissimo, quantomeno non crea danni. Buona la chiusura su Douglas Costa sul finire del match. (dall'83' Djidji 4,5 - Era meglio fosse andato al bar. Entra e mette a segno l'autorete del 4-1 che chiude il derby)

De Silvestri 5 - L'abnegazione non manca mai per l'ex Samp e Lazio, ma la prestazione rimane comunque piuttosto scarica di contenuti. Si fa vedere in avanti in un paio di occasioni e nulla più. Suo il fallo che porta Ronaldo al gol del 3-1. (dal 79' Edera s.v.)

Meite 5- Il primo tempo lo vive in balia della Juventus. Nel secondo di accende, almeno parzialmente, assieme ad una parte della squadra. Un paio di buone uscite in avanti almeno fino al 3-1 della Vecchia Signora. Poi torna nella nebbia.

Lukic 5 - Prestazione incolore. Impossibile scrivere altro.

Ola Aina 5 - Uno sprint nelle primissime battute del match e una rimessa laterale durante la ripresa che porta De Silvestri ad un colpo di testa pericolo. Nel mezzo solo rincorse agli avversari. (dall'83' Ansaldi s.v.)

Verdi 6,5 - E' l'unico del Torino che dimostra di essere vivo per tutto il tempo che rimane in campo. Si guadagna il calcio di rigore che tiene a galla i suoi. Corre, conclude, trascina. Senza dubbio il migliore dei granata. (dal 67' Millico s.v.)

Berenguer 5 - Se Verdi è l'emblema dell'anima del Toro che lotta lo spagnolo né è il perfetto contraltare. Corre, si propone, ma sbaglia ogni momento decisivo della sua partita. Curioso che sia lui a giocare tutto il match e non il 24 granata.

Belotti 6 - Per la prima frazione l'unico segnale della sua presenza in campo è l'ombra che compare quando si trova nella parte illuminata dal sole. Il gol su rigore lo riscatta parzialmente. La sufficienza dipende solo per quanto fatto dal dischetto.

Moreno Longo 5 - Schiera il Toro con un 3-4-2-1 che nelle sue intenzioni dovrebbe far male alla Juve in velocità. Nel il primo tempo, però, la squadra risulta passiva, con il solo Verdi che sembra in partita e la Juve che spadroneggia. Nella ripresa la squadra cresce fino alla rete di Ronaldo poi torna nella sua mediocrita. Cambi tardivi e nocivi. L'autorete di Djidji lo certifica.