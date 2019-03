Le pagelle del Torino - Sirigu, chapeau. Zaza, che impatto

© foto di Federico Gaetano

TORINO-CHIEVOVERONA 3-0 - 76' Belotti, 92' Rincon, 93' Zaza

Sirigu 7 - Al PSG lo hanno fatto fuori nientemeno che per Trapp. A Torino ribadisce di essere un portiere di grande affidabilità, al punto da stabilire il record di imbattibilità in un solo campionato per un portiere del Toro, che resisteva da 43 stagioni. Chapeau.

Izzo 6.5 - Pochi rivali sul gioco aereo, soffre pochissimo in marcatura.

Nkoulou 6.5 - Si permette anche di palleggiare nella sua area di rigore. Trasmette sicurezza.

Moretti 6.5 - Eterno, affidabilissimo. In barba all'anagrafe.

De Silvestri 6 - Poco propositivo in avanti, dietro dà un'adeguata copertura.

Meïté 6 - Non va oltre un onesto lavoro di interdizione. (dall'82' Rincon 6.5 - In dieci minuti di partita si toglie la soddisfazione di sradicare un pallone a un avversario e tradurlo con uno splendido gol da fuori area).

Baselli 6 - Più sacrificio che inserimenti. Lavoro che alla fine paga.

Lukić 5.5 - Confermato dopo la brillante prova contro l'Atalanta, fatica più del dovuto e non illumina un Torino che resta spento a lungo. (dal 51' Zaza 7 - Entra e cambia l'inerzia della partita. È il primo a scaldare i guanti di Sorrentino, dialoga con Belotti nell'azione dell'1-0 e chiude i conti segnando il 3-0 definitivo. Mancava all'appuntamento col gol da un girone esatto).

Ansaldi 6.5 - Titolare last minute dopo l'infortunio di Aina, affonda spesso mandando in difficoltà gli avvesari.

Iago Falque 5.5 - Poca vivacità, poca incisività. (dal 63' Berenguer 6 - Smuove un po' le acque sfruttando la sua velocità).

Belotti 7 - Si sblocca con un -gol capolavoro. Prima rete nel 2019. La sua prodezza serve a sbloccare anche la squadra che da quel momento va sul velluto.