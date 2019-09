Le pagelle del Torino - Sirigu, notte di miracoli. Belotti devastante

© foto di www.imagephotoagency.it

TORINO-MILAN 2-1 - 20' rig. Piatek, 72' e 76' Belotti

Sirigu 7.5 - Decisivo su Piatek all'ultimo secondo, permettendo al Toro di portare a casa la vittoria. Nel primo tempo con la squadra sotto tiene in vita i suoi con un grande intervento su Leao. È battuto solo da un calcio di rigore, sul quale aveva intuito la direzione.

Izzo 6.5 - Il migliore del trio di difesa. Attento come sempre, ci mette una pezza tenendo in vita la squadra.

Lyanco 5.5 - Gioca duro con Piatek sin dal primo minuto. Perde però il polacco qualche volta di troppo.

Bremer 5.5 - Come Lyanco va spesso in difficoltà con Piatek e con la velocità di Leao. Il cartellino giallo dopo nove minuti lo condiziona. (dal 58' Ansaldi 6.5 - Il suo ingresso migliora l'apporto sulle corsie laterali)-

De Silvestri 5.5 - Ingenuo su Leao dove provoca il calcio di rigore che porta in vantaggio il Milan.

Baselli 6 - Recupera e distribuisce palloni, dando qualità alla manovra.

Rincon 6 - Rincorre gli avversari, offre il solito agonismo trovando un avversario che spesso lo mette in difficoltà.

Aina 6 - Primo tempo anonimo, cresce alla distanza. (dall'82' Djidji sv).

Verdi 5 - Prima chance da titolare, spreca l'occasione contro la sua ex squadra. Uno spunto che quasi manda in gol Belotti ma non basta. (dal 67' Berenguer 5.5 - Pochi guizzi, non ci mette la firma nella rimonta)

Belotti 7.5 - Ribalta la partita in quattro minuti, prendendo la squadra per mano e mostrando forza fisica e soprattutto personalità. La sua parabola sta toccando probabilmente il punto più alto.

Zaza 5.5 - Si muove molto ma viene spesso annullato dai difensori rossoneri. Si divora il 3-1 negli ultimi istanti.