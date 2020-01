Le pagelle del Torino - Sirigu regala i quarti di finale, Meité ingenuo

Risultato finale: Torino-Genoa 1-1 (5-3 dopo i rigori)

Sirigu 7,5 - Il Genoa lo sollecita in più di un’occasione, nulla può sulla rete rossoblu ma la parata su Agudelo è da grande portiere quale è lui. Nella ripresa salva ancora su Favilli. Ai rigori è decisivo con la parata su Radovanovic.

Bonifazi 6 - Va spesso in difficoltà quando il Genoa accelera per andare a cercare l’area di rigore nel primo tempo. Decisamente meglio nella ripresa quando va anche vicino al gol del 2-1 (Dal 103’ Nkoulou sv).

Bremer 6,5 - Perde il duello con l’attaccante nella metà campo offensiva e da lì nasce l’1-0 del Genoa. Rimedia poi lottando con Favilli disputando una partita accorta e il salvataggio sul numero 30 rossoblu nel recupero vale come un gol.

Djidji 5,5 - Saltato nettamente da Cassata in occasione del vantaggio del Genoa, può fare di più anche nell’occasione di Agudelo sul finire del primo tempo. Nella ripresa è più preciso.

De Silvestri 6,5 - Scende spessì sulla fascia destra, realizza il gol del pareggio con una conclusione dall’interno dell’area (Dall’82’ Aina 6 - Viene cercato spesso dai compagni sfruttando la sua freschezza).

Meite 5 - Tocca tanti palloni in mezzo al campo, cerca sempre l’imbeccata per superare la linea difensiva rossoblu provando anche la conclusione dalla distanza. Già ammonito, nella ripresa rischia il doppio giallo che si materializza poi nei supplementari.

Lukic 5,5 - Si vede poco in fase di costruzione del gioco, perde diversi palloni che sarebbero potuti costare caro ai suoi (Dal 77’ Rincon 6 - Partecipa al forcing granata con determinazione).

Laxalt 6 - Si vede pochissimo sulla corsia di sinistra nel primo tempo, cresce col passare dei minuti andando anche al cross con costanza.

Berenguer 6,5 - Va a corrente alternata ma da un suo guizzo all’interno dell’area di rigore nasce il gol del pareggio. Segna il rigore decisivo con un bel cucchiaio

Zaza 5,5 - Non è facile divincolarsi dalle maglie difensive del Genoa, i palloni giocabili non sono molti come le occasioni per mettersi in luce (Dal 90’ Millico 6,5 - E’ fresco e si vede in campo. Si muove bene, scalda i guantoni a Radu e segna il rigore).

Belotti 6 - Si allarga spesso alla ricerca del pallone, lotta con la difesa rossoblu. Nella ripresa però ha una chance per trovare il gol ma Radu si è superato. Batte il portiere rossoblu nella lotteria dei rigori.