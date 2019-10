© foto di www.imagephotoagency.it

LAZIO-TORINO 4-0 - 25' Acerbi 33' Immobile 70' Immobile 90' Belotti aut.



Sirigu 5.5 - Questa volta anche lui tradisce: errore di valutazione sulla conclusione di Acerbi (imparabile, ma aveva scelto un'altra direzione). Violento il tiro di Immobile sul suo palo. Sul quarto gol si fa sorprendere dalla spizzata di Belotti.

Izzo 5 - Non è lui. Dalle sue parti l'avversario sfonda spesso e si mostra in difficoltà perdendo palloni sanguinosi.

Nkoulou 4 - Lascia il piede buono a Immobile per calciare il pallone del 2-0, stende Caicedo facendosi espellere. E si perderà pure il derby. Serata da dimenticare.

Lyanco 5 - Coinvolto in una serata no di tutta la squadra, fatica ad arginare la fisicità di Caicedo e la qualità di Immobile. (Dal 52' Verdi 5 - C'è ma non si vede).

De Silvestri 5 - Nello stadio che è stato suo non fa nulla per farsi rimpiangere. Rimane schiacciato dietro senza dar sfogo alle sue galoppate.

Baselli 5 - Il meno peggio in mezzo solo perché gli altri fanno disastri. Qualche sortita ma nel concreto non inventa nulla per gli attaccanti. (Dal 75' Djidji sv).

Lukic 4.5 - Tanti, troppi palloni persi. La partita viene persa a centrocampo, dove viene surclassato.

Meite 5 - Stesso discorso di Lukic. Prova a suonare la carica a inizio ripresa ma il suo tiro è insidioso solo perché deviato.

Laxalt 5 - Riconoscibile per la capigliatura, non affonda e anzi viene surclassato da Marusic.

Zaza 4.5 - Torna a disposizione di Mazzarri, non tiene mai impegnato Strakosha e nemmeno i difensori. (Dal 68' Falque 5.5 - Entra in un periodo particolarmente complicato e suo malgrado viene travolto dagli eventi)

Belotti 4.5 - Il capitano stavolta non suona la carica, anzi. Un suo errore a inizio ripresa è la pietra tombale della partita del Torino. Stra-perde il confronto con Immobile, anche in ottica Nazional e come se non bastasse chiude la serata con un'autorete.