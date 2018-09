Le pagelle del Torino - Zaza cambia la partita. Edera e Soriano spaesati

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

CHIEVO-TORINO 0-1 (88' Zaza)

Sirigu 6,5 - Il Chievo non crea grandissimi pericoli. Però lui, quando serve, c'è e dà solidità al reparto.

Izzo 6,5 - Difficile trovargli un difetto. Attento in fase di non possesso, preciso nei disimpegni.

N'Koulou 6 - Pronti via, subito un giallo che incide sul suo comportamento in gara. Solido, complici anche i timidi tentativi degli avversari.

Moretti 6 - Visto il nulla creato dagli avanti del Chievo, non ha problemi e ha anche il tempo di cercare fortuna lì davanti. Senza trovarla.

De Silvestri 6 - Mezz'ora del solito: corsa continua e cross. Ma soltanto mezz'ora, poi esce per infortunio. (Dal 35' Berenguer 6,5 - Non è lui a cambiare la partita. Però serve a Zaza una palla meravigliosa che decide la partita).

Meité 6 - L'unico che provi a dare un senso alla squadra granata nel primo tempo. Non riuscendovi, ma è un altro discorso. Cresce col passare dei minuti.

Rincon 6 - Lui invece prova a mettere l'anima. Anche in questo caso, vi riesce solo a tratti.

Aina 5 - Soffre l'intraprendenza di Leris. E quando parte non crea grandi pericoli.

Edera 5,5 - Brilla soltanto nel confronto con Soriano, perché almeno ci prova: si muove parecchio alle spalle di Belotti. Senza aiutare il proprio capitano, e senza riuscire a rendersi pericoloso in proprio. (Dal 58' Zaza 7 - Il man of the match. Entra e il Torino si risveglia: propizia le due prime occasioni dei granata, dopo un'ora di nulla. Poi capisce l'antifona e segna la rete che decide la partita).

Soriano 5 - Spaesato, anche lui non è di grande aiuto al Gallo. Meglio quando rimane da solo alle spalle delle due punte di ruolo, ma siamo ancora lontani da quel che può dare. (Dal 79' Falque 6,5 - Non è al meglio dal punto di vista fisico, ma il Torino non può fare a meno di lui. Come Zaza, cambia il volto della domenica di Mazzarri).

Belotti 5,5 - Solo, solissimo. Viene difficile fargliene una colpa, e fa quasi tenerezza quando è costretto a farsi 40 metri palla al piede pur di aver modo di tirare in porta. Però a conti fatti non incide.