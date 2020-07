Le pagelle del Torino - Zaza croce e delizia. Verdi a intermittenza, Nkoulou ingenuo

TORINO-HELLAS VERONA 1-1 - 56' Borini rig., 67' Zaza

Sirigu 6 - Non deve compiere parate paricolarmente difficili, ma si fa trovare sempre pronto. Superato solamente da un calcio di rigore.

De Silvestri sv - Si fa male alla spalla, la sua partita dura pochissimo. (Dal 14' Aina 5.5 - Fatica ad entrare in partita e Lazovic quando lo punta riesce spesso ad affondare).

Lyanco 6.5 - Era in dubbio ma l'indisponibilità di Izzo lo porta a stringere i denti. E gioca con personalità e sicurezza, chiudendo alle offensive avversarie. (Dal 66' Berenguer 6 - Entra e dà più dinamismo. Approfitta dell'inerzia in favore dei granata rendendosi pericoloso).

Nkoulou 5.5 - Macchia la sua prestazione concedendo il rigore dell'illusorio vantaggio scaligero. La sua presenza e quella di Lyanco bastavano, e avanzavano, a fermare Borini. Alza il gomito e fa il patatrac.

Bremer 6.5 - Si immola evitando nei primi minuti un gol facile a Verre. Chiude bene gli spazi, gioca senza sbavature.

Verdi 5.5 - Qualche lancio notevole ma gioca lontano dalla porta e fatica a incidere. Finale in crescendo ma è troppo a intermittenza.

Meite 6 - Fa legna in mezzo, schermando davanti alla difesa. Molti i duelli vinti, ma non chiedetegli di impostare l'azione.

Rincon 6 - Nel vivo del gioco granata, è bravissimo sulle palle alte e nei ripiegamenti mentre pecca un po' di precisione nei suggerimenti.

Ansaldi 6.5 - Piede delicato, serve un pallone splendido finalizzato da Zaza. Prende coraggio e gusto, stavolta non trova i compagni ugualmente abili a raccogliere i suoi suggerimenti.

Zaza 6.5 - Mai pericoloso, si nota giusto per un'ammonizione nella ripresa. Questo nella prima ora di gioco. Poi un'incornata da vero ariete toglie il Torino dai guai e cancella con un colpo di spugna tutto.

Belotti 5.5 - Pochi palloni giocabili e quelli che arrivano lo trovano troppo defilato. Nel finale ha un paio di chances non finalizzate.

Allenatore Moreno Longo 5.5 - Era una partita da vincere, contro un avversario che non aveva più nulla da dire. Non si vede lo spirito Toro se non dopo il gol incassato. Attaccanti che si cercano e si trovano poco, sceglie di non stravolgere la squadra con i cambi nonostante la situazione.