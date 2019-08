Le pagelle del Torino - Zaza e Sirigu i migliori, Ansaldi show per 45 minuti

Torino-Sassuolo 2-1 (14' e 55' Zaza, 69' Caputo)

Sirigu 7 - La sua parata su Obiang a inizio ripresa vale almeno un punto e mezzo. Incolpevole sul gol di Caputo, che appoggia in rete a porta sguarnita dopo il palo di Boga. Nuovamente protagonista nell'assalto finale dei neroverdi, saracinesca.

Bonifazi 6,5 - Da settimane con l’etichetta “Vendesi” appiccicata scomodamente addosso, eppure stasera non fa affatto rimpiangere Nkoulou, giocando una partita di grande affidabilità in difesa. Peccato per l’infortunio muscolare che lo costringe a lasciare anzitempo il campo, col rischio di perdersi anche il ritorno di Europa League (Dal 67’ Djidji 5,5 - Entra quando il Sassuolo si sveglia e attacca con massima intensità, soffrendo non poco le avanzate di Boga e Caputo).

Bremer 6 - Gara molto attenta in fase difensiva, contribuisce insieme a Izzo e Bonifazi a evitare particolari guai a Sirigu per buona parte del match.

Izzo 6 - Ordinato ed efficace nelle entrate e negli anticipi, così come quando c’è da ripartire palla al piede. Con la probabile partenza di Nkoulou (occhio alla Roma), Izzo sembra destinato a diventare il leader assoluto della retroguardia del Toro.

De Silvestri 6,5 - La solita corsa, la solita intensità. Motorino instancabile sulla fascia destra, asfalta Rogerio nel primo tempo e anche nella ripresa dà un contributo fondamentale nelle due fasi di gioco. Gli è mancato solo il gol, comunque sfiorato sia di testa (occasione clamorosa) che di piede.

Baselli 6 - Buon palleggio e qualche spunto interessante in mediana, seppur senza eccellere in maniera evidente (Dal 79 Meité s.v.).

Rincon 6,5 - Avvio di gara troppo nervoso, ma piano piano gli scontri e i palloni in mezzo al campo diventano tutti a suo favore. Gladiatore che sa anche impostare, quantità e qualità.

Lukic 6,5 - Il "pupillo" di Mazzarri offre una prestazione di grande sostanza. Molto attivo nelle trame di gioco del Torino, alla fine stringe i denti nonostante abbia già dato tutto quel che aveva.

Ansaldi 6,5 - Il protagonista principale del match, nel primo tempo, è proprio lui. Se è vero infatti che il gol dell’1-0 porta la firma di Zaza, l’assist per l’ex Sassuolo e l’altro cross per il possibile raddoppio di De Silvestri arrivano esattamente dal mancino chirurgico dell’argentino. Come nel caso di Bonifazi, peccato per il problema al flessore che lo costringe a uscire nell’intervallo e mette in apprensione Mazzarri in vista del Wolverhampton (Dal 46’ Ola Aina 6 - Meno pericoloso rispetto al collega di reparto, l’inglese disputa un secondo tempo comunque positivo e disciplinato).

Zaza 7,5 - Due gol già pesanti che significano tre punti. Il grande ex di giornata dimostra di aver completamente svoltato la sua avventura al Torino con un’incornata perfetta nel primo tempo e un tocco involontario che vale il 2-0 a inizio ripresa. Con 5 reti in 6 partite quest’anno, Zaza ha già superato il suo record di centri in maglia granata (4 gol in 30 presenze nella scorsa stagione) quando siamo appena al 25 di agosto.

Belotti 7 - Il raddoppio del Torino è per tre quarti suo. Il ‘Gallo’ stasera non trova il gol all’esordio, è vero, ma battaglia come di consueto contro tutti e tutto mostrando ulteriori passi avanti in quanto a intesa con Zaza. Qualche acciacco fisico anche per lui nel finale, la speranza di Mazzarri è che almeno Belotti non abbia intoppi in Inghilterra.