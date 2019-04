Le pagelle del Tottenham - Alli non incide. Llorente predica nel deserto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lloris 6,5 -Prova a rimanere in piedi fino alla fine, sul gol di Van de Beek, ma deve alzare bandiera bianca alla quarta finta. Bravissimo sul trequartista olandese poco dopo, quando mette una pezza sull'eventuale 0-2.

Sanchez 6 - Sulla media distanza non ha avversari, qualche piccola sbavatura nel resto.

Alderweireld 5,5 - Mette fuori gioco il proprio compagno di difesa Vertonghen, poi va vicino al gol con un colpo di testa che finisce alto di poco.

Vertonghen 5,5 - Balla come quasi tutta la difesa, almeno per trentanove minuti. Poi, dopo un colpo dato da Alderweireld, deve abbandonare il campo (dal 39' Sissoko 6 - Con lui il Tottenham riesce ad avere più equilibrio)

Trippier 5,5 - Si fa vedere più per i cross da fermo che non quelli in movimento. Offensivamente è discreto, dietro ha qualche problema di troppo (dal 79' Davies s.v.).

Wanyama 5 - Viene preso in mezzo più volte nel primo tempo, poi cresce.

Eriksen 5 - Assente ingiustificato nella prima frazione, forse sente la pressione. Si fa vedere con una conclusione schiacciata verso Onana, poco altro.

Rose 5 - Anticipa bene Ziyech in un paio di circostanze, sul gol viene tagliato fuori dal filtrante destinato a Van de Beek (dall'80' Foyth s.v.).

Dele Alli 5 - Il colpo di tacco al quarantacinquesimo è il primo pallone giocato bene dal talento degli Spurs. In novanta minuti non incide più di tanto nel gioco offensivo.

Lucas Moura 6,5 - Prova a dare velocità e imprevedibilità, mettendoci anche qualità. Non riesce però a imprimere il proprio marchio alla partita.

Llorente 6,5 - Corazziere d'area di rigore, tiene in alto il pallone e sembra ritornato ai tempi dell'Athletic di Bilbao, oramai distanti. Meno bene in fase di conclusione.