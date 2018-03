Le pagelle del Tottenham - Erik ed Erisken di un'altra categoria. Vorm c'è

Risultato finale: Swansea-Tottenham 0-3

Vorm 6.5 - Pronti-via e deve abbandonare i pali della sua porta, in uscita passa sui piedi di Dyer, per negargli un agevole tiro verso lo specchio. Il resto è noia fino a quando, all'alba della ripresa, si deve esibire in due parate a stretto giro di posta per respingere i tentativi di Olsson e Abraham.

Trippier 6 - La proposta offensiva è più che sufficiente nelle intenzioni, meno nell'esecuzione. Comunque offre spesso un'alternativa al possesso palla di accerchiamento dei suoi.

Sanchez 6 - Nelle prime due circostanze della gara soffre fisicamente Abraham, che poi viene isolato dalla gara dall'atteggiamento arrendevole dei compagni. Riemerge da qualche errore banale in maniera autoritaria rintuzzando due-tre attacchi aerei dei cigni fuori area.

Vertonghen 6 - Ordinaria amministrazione per il belga, che oggi non deve sporcarsi troppo i piedi nemmeno in fase di impostazione. Non serve il suo apporto, infatti la palla sgorga facilmente verso Dier.

Davies 6 - Attento quando viene chiamato in causa nel ruolo di terzino difensivo: bada poco ai ricami, va dritto al sodo.

Dier 6.5 - Tocca un'infinità di palloni, ripulendoli spesso per gli avanti alleati. Sfiora anche il gol per due volte: prima con il solito blitz in area che va a tanto così dalla porta, poi costringendo Nordfeldt a volare al sette con una conclusione poderosa dai 30 metri.

Sissoko 6.5 - Con e senza palla, il francese risulta prezioso nell'economia del gioco di Pochettino. Si butta dentro senza soluzione di continuità, sul perimetro ha il merito di offrire la verticalizzazione che apre l'autostrada al raddoppio di Lamela.

Lamela 8 - Onnipotenza tecnica al comando con il ritorno in auge del vero Coco. Pettina la palla con la suola come ai bei tempi, sempre e comunque non per mostrare il gesto fine a se stesso ma in preparazione all'arma letale. Che questa volta è il piede sordo, il destro, con cui fa secco Nordfeldt per il 2-0. Dall'81' Alli sv

Erisken 8.5 - Architetto e cecchino nel corpo di un calciatore magnficio che eleva il livello del gioco ogni volta che entra in possesso palla. Apre la contesa con un mancino imprendibile a girare sul secondo palo, poi rischia di replicare con un tiro copia-incolla che si stampa sulla traversa. Non si demoralizza e, tra un'illuminazione e l'altra, il raddoppio lo trova con un destro potente che definisce il risultato.

Lucas 6.5 - Balla il samba come gli riusciva in Brasile e qualche volta al Psg. Peccato gli manchi il centesimo per fare un euro quando si presenta fronte alla porta. Dal 73' Llorente 6 Cerca subito il dialogo nello stretto vestendo i panni del vero nove in mancanza di Kane. Va a tanto così due volte dal gol dell'ex, ma trova il muro.

Son 6.5 - Solo il Var gli toglie la possibilità di allungare la straordinaria serie positiva in zona gol. Rete annullata a parte, tra l'altro con esecuzione fantastica, il sudcoreano fa quasi sempre la cosa giusta, e comunque spesso al servizio dei compagni.