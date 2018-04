Le pagelle del Tottenham - Eriksen poeta maledetto, Alli ha due messaggi

Risultato finale: Chelsea-Tottenham 1-3

Lloris 6 - Mani solide sui diagonali al veleno di Alonso e Willian. In mezzo ai due interventi si dimentica di mettere i guantoni sul cross di Moses che diventa invito a nozze per l'1-0 di Morata.

Trippier 6 - Affettato due-tre volte da Alonso nel primo tempo, il terzino inglese diventa un fattore nella metà campo nemica ripagando con la stessa moneta il diretto avversario nella fase centrale del match. Nel complesso, il giudizio è sufficiente.

Sanchez 5.5 - Tanti, troppi svarioni nell'arco di una partita che non gli ha proposto situazioni troppo complesse da sbrogliare. Si fa sovrastare da Morata nella circostanza del gol, e in generale non trasuda sicurezza.

Vertonghen 6.5 - Partita sontuosa del belga, sempre al posto giusto nel momento giusto per rimbalzare le offensive di Morata e compagni. Mezzo punto in meno per il tackle da arancione con cui affossa il connazionale Hazard.

Davies 5.5 - Zero proposta offensiva per il 33 degli Spurs, che inoltre soffre spesso e volentieri Moses quando viene puntato nell'uno contro uno.

Dier 6.5 - Partita ordinata, in cui dimostra la solita pulizia in fase di circolazione del pallone per i compagni. Fino al tracciante con il quale illumina Alli per il 2-1 che disegna il solco tra le due compagini in campo. Wanyama sv .

Dembélé 6.5 - Mediano dai piedi dolci, il il belga è quel giocatore che con inscalfibile fiducia nei suoi mezzi tecnici raffredda i palloni che scottano nelle zone più calde del campo.

Lamela 5.5 - Troppo elettrico, esageratamente spigoloso. Il Coco non replica la lussuosa prestazione fornita in Galles ma si perde sin dai primi minuti in inutili schermaglie con alcuni avversari (Fabregas il suo preferito visto il famigerato precedente di due anni fa). Dall'88' Sissoko sv .

Alli 8 - “La gente ti critica anche se segni sei gol a partita”, aveva detto alla vigilia. Provocatorio per natura, l'inglese oggi decide di togliere tutti gli argomenti ai suoi detrattori con una prestazione seria dal primo all'ultimo minuto, con i due gol decisivi per il sorpasso e l'allungo. Il primo è delizioso, carezza al pallone e colpo in controbalzo annullando a zero il tempo di esecuzione, il secondo di rapina in mischia.

Erisken 7.5 - Poeta maledetto, nel senso che la sua conclusione artistica ha tutte le caratteristiche di quella resa celebre da Pirlo e Juninho in tempi relativamente recenti. Trascina i suoi nel momento di bassa del match dopo lo svantaggio e li riporta a galla col gol che risulta determinante ai fini della rimonta.

Son 6.5 - Da falso nove, non dà alcun punto di riferimento al trio difensivo blu. Trova gli spazi con enorme intelligenza, non riesce a lasciare il suo marchio solo per la parata stupenda di Caballero. Dal 73' Kane 6 Il suo rientro in campo lampo, seppur dalla panchina, è una notizia enormemente positiva per il popolo Spur se proiettata nel futuro. Preziosa se si rimane fermi a oggi pomeriggio.